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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:30
Re: Валютный рынок в контексте
По поводу Азарова. насколько я помню, эта история была связана с уборкой снега и претензиями, почему не убирают снег.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:41
сажать картошку и выращивать ту же самую капусту можно, не копая?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:42
dima_beleb
фигово вы помните
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:52
Спасибо за уточнение. Импортант!
В свою риторику вношу соответствующие коррективы.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:00
Ну так соответствующие условия создаются!
Уже $700 !
Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.
Но пробок на дорогах будет значительно больше и в рестораны без записи будет не попасть.
А нищеброды, нытики, лодыри, пьянюги и помоешники все равно останутся. Ольгино продолжит настаивать на невыносимых условиях нашей жизни.
Я не о них.
Я о нормальных людях, интересующихся покупкой валюты.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:05
это ты о себе, прапор?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:07
Самая большая выгода от этой инвестиции - моральное удовлетворение.
Материальной выгоды от этого не ищи.
Живем во имя детей и чтобы остаться навечно в их благодарной памяти.
Квартиру пусть забирает любую. У меня их пять. В конечном итоге все ему и достанутся.
Мой ребенок воспитан, сентиментален и пока меня обожает.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08
Re: Валютный рынок в контексте
... так, так - скоро дійдем до Лібовської тисячі! - а пізніше і до другої!!!
....от тільки до буханки хліба за 45грн, я думаю дійдемо швидше!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08
Libo
ответ не правильный ...
тебе же написали , что нация -работяги .
А ты оскорбил людей !
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:11
Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Или я что-то недопонял?
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