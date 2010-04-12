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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 305306307308>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:30

Re: Валютный рынок в контексте

По поводу Азарова. насколько я помню, эта история была связана с уборкой снега и претензиями, почему не убирают снег.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:41

  vitaliian написав:freeze там про копай ни слова, Азиров предложил кормить семью с лопаты, примерно вот так: https://youtu.be/pV0B70za6rE?t=41

сажать картошку и выращивать ту же самую капусту можно, не копая?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:42

dima_beleb
фигово вы помните
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:52

  yama написав:
  Libo написав:3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.

Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить.

вы ошибается ! при том круто, откройте тот же work.ua
https://www.work.ua/jobs-lviv/?advs=1&e ... ort=salary и посмотрите на зарплаты уже давно не 500 , уже $ 700 ! так что не вводите людей в заблуждение !


Спасибо за уточнение. Импортант!
В свою риторику вношу соответствующие коррективы. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:00

  detroytred написав:Libo
Не тупи...
Украинцы - народ работящий. И призывать их *бери лопату и копай* побольше - это советы азирова.
Аргументом являются массы заробитчан...

Нужно лишь создать условия ... на СВОЁМ местном рынке.
Условия же создают порошенки,гройсманы, парубии и т.д.

Так что свои призывы работать лучше адресуй к ним. К можновладцям.


Ну так соответствующие условия создаются!
Уже $700 !
Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.
Но пробок на дорогах будет значительно больше и в рестораны без записи будет не попасть.
А нищеброды, нытики, лодыри, пьянюги и помоешники все равно останутся. Ольгино продолжит настаивать на невыносимых условиях нашей жизни.
Я не о них.
Я о нормальных людях, интересующихся покупкой валюты. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:05

  Libo написав:Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.

это ты о себе, прапор?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:07

  dima_beleb написав:
  Libo написав:Если тебе не повезло, то инвестируй в своих детей, их развитие. Это точно окупится. Учи их добиваться успеха, а не провтыкать все по жизни и ныть про маленькую зарплату.
Неучи, пьяницы и лодыри во всем мире мало получают. :wink:

точно окупится !? :shock:
за 18 лет нужно в ребенка вложить от 150 до 250 т. баксов.
ты уверен, что твой ребенок эти деньги тебе вернет???
скорей всего пошлет нах. и отберет у тебя квартиру, а тебя в дом престарелых, как это делается в США.


Самая большая выгода от этой инвестиции - моральное удовлетворение.
Материальной выгоды от этого не ищи.
Живем во имя детей и чтобы остаться навечно в их благодарной памяти.
Квартиру пусть забирает любую. У меня их пять. В конечном итоге все ему и достанутся.
Мой ребенок воспитан, сентиментален и пока меня обожает. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

... так, так - скоро дійдем до Лібовської тисячі! - а пізніше і до другої!!!

....от тільки до буханки хліба за 45грн, я думаю дійдемо швидше!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08

Libo

ответ не правильный ...
тебе же написали , что нация -работяги .
А ты оскорбил людей !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:11

Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&


Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров

http://daily.com.ua/business/19-01-2019564785

Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Или я что-то недопонял?
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