Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа: При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых. http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru. ... %82%D0%B8&
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа: Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?! - то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
п. с. ....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
.... ще б Холява висловись що-до цього........ - а головне, на відповідь, яку мені відписали на це....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
холява написав:Либо , .. ..я коротко . Учитель -методист , математика (ну если вы понимаете о чем я ). В прошлом году 13-14 , начиная с середины 18 года и до наших дней 12 от силы . Нагрузка , как была 27 часов и три пачки контрольных и самостоятельных так и осталась. Шо скажешь ,шо киндеры умней стали ? ???
У нее есть ты. Помогай, сочувствуй, береги её. Редко бывает, чтоб фартило сразу обоим. Вам вполне хватит твоего и ее скромного вклада. Хороший педагог за спасение юнных душ попадает прямо в рай. Ей воздастся. И не выступай на судьбу. Получала бы она сейчас пару тыщ баксов, может уже бы выперла тебя такого под зад. А так терпит. Благодари судьбу. Всё что не делается, всё к лучшему.
ответ не правильный ... тебе же написали , что нация -работяги . А ты оскорбил людей !
Я всегда писал, что укропы работяги. Я много ездил и видел, что самая работящая нация это мы. Даже президент США Никсон об этом публично заявлял. Но 350 русского колониализма, оплодотворенные 80-ю годами коммунизма и безбожия сделали свое дело. А сколько у нас этнических русских?! Каждый этнический русский - это потенциальный алкаш, бездельник и тунеядец. Посмотри на них. Половина всех мировых богатств, а живут как животные. Бояру и стекломой жрут.
Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?! - то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
п. с. ....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
.... ще б Холява висловись що-до цього........ - а головне, на відповідь, яку мені відписали на це....
Я бы начал бы с приватных сообщений в личке. ...после объяснений в личке,я бы вряд ли вынес это на общее обсуждение. Ведь только ВЫ помните , что ему написали , и только ВЫ можете в приватных беседах с Василием указать на то , что Вы где то были не правы или правы. Мне нравиться , что Вы не зашоренный и адекватный. С Уважением.
И от кого зависит результат работы работящих украинцев.
Посмотри плиз данные в долларах роста ВВП за 2017 год Мирового банка. Украина чемпион с +20%. За прошедший год будет примерно также. Догоняем. Догоняли бы значительно быстрее, но вы ворюги и воруете у своей страны бссовестно много. Работящие, но сало и бабло от вас надо надежно прятать и охранять.