Libo
ответ не правильный ...
тебе же написали , что нация -работяги .
А ты оскорбил людей !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:08
Libo
ответ не правильный ...
тебе же написали , что нация -работяги .
А ты оскорбил людей !
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:11
Коболев 2016 год о себестоимости украинского газа:
При нынешней цене в $25–30 за тыс. куб. м, по которой продаёт газ Укргазвыдобування, возможна добыча лишь традиционными методами из уже существующих скважин. Эти старые скважины постоянно истощаются, поэтому объёмы неминуемо падают. При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых.
Коболев 2019 год о себестоимости украинского газа:
Cебестоимость добычи газа, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, но без учета транспортировки и налогов - составляет приблизительно 250 долларов за тысячу кубических метров
Эффективные менеджеры подняли себестоимость в пять раз ?
Или я что-то недопонял?
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:14
.... ще б Холява висловись що-до цього........ - а головне, на відповідь, яку мені відписали на це....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:16
Re: Валютный рынок в контексте
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:17
У нее есть ты.
Помогай, сочувствуй, береги её.
Редко бывает, чтоб фартило сразу обоим. Вам вполне хватит твоего и ее скромного вклада. Хороший педагог за спасение юнных душ попадает прямо в рай. Ей воздастся.
И не выступай на судьбу.
Получала бы она сейчас пару тыщ баксов, может уже бы выперла тебя такого под зад. А так терпит. Благодари судьбу.
Всё что не делается, всё к лучшему.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:18
Libo
Попробуй догадаться сам зачем я даю тебе данную ссылку (то есть к чему указывают на малый объём ВВП украинского рынка. Объём, который создают здесь отнюдь не лентяи и пр.)
И от кого зависит результат работы работящих украинцев.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:25
Я всегда писал, что укропы работяги. Я много ездил и видел, что самая работящая нация это мы. Даже президент США Никсон об этом публично заявлял.
Но 350 русского колониализма, оплодотворенные 80-ю годами коммунизма и безбожия сделали свое дело. А сколько у нас этнических русских?! Каждый этнический русский - это потенциальный алкаш, бездельник и тунеядец.
Посмотри на них. Половина всех мировых богатств, а живут как животные. Бояру и стекломой жрут.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:26
Я бы начал бы с приватных сообщений в личке.
...после объяснений в личке,я бы вряд ли вынес это на общее обсуждение.
Ведь только ВЫ помните , что ему написали , и только ВЫ можете в приватных беседах с Василием указать на то , что Вы где то были не правы или правы.
Мне нравиться , что Вы не зашоренный и адекватный.
С Уважением.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:29
...плюсанув!
- а ще, якби написали пару речень - резюмуючи ту книгу....
п. с.
.... і тут, зразу потрібно давати посилання на аудіо-книгу, бо всі зайняті(як мінімум - форумом! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35
Посмотри плиз данные в долларах роста ВВП за 2017 год Мирового банка. Украина чемпион с +20%.
За прошедший год будет примерно также.
Догоняем.
Догоняли бы значительно быстрее, но вы ворюги и воруете у своей страны бссовестно много. Работящие, но сало и бабло от вас надо надежно прятать и охранять.
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