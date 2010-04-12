ответ не правильный ... тебе же написали , что нация -работяги . А ты оскорбил людей !
Я всегда писал, что укропы работяги. Я много ездил и видел, что самая работящая нация это мы. Даже президент США Никсон об этом публично заявлял. Но 350 русского колониализма, оплодотворенные 80-ю годами коммунизма и безбожия сделали свое дело. А сколько у нас этнических русских?! Каждый этнический русский - это потенциальный алкаш, бездельник и тунеядец. Посмотри на них. Половина всех мировых богатств, а живут как животные. Бояру и стекломой жрут.
Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?! - то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?
п. с. ....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!
.... ще б Холява висловись що-до цього........ - а головне, на відповідь, яку мені відписали на це....
Я бы начал бы с приватных сообщений в личке. ...после объяснений в личке,я бы вряд ли вынес это на общее обсуждение. Ведь только ВЫ помните , что ему написали , и только ВЫ можете в приватных беседах с Василием указать на то , что Вы где то были не правы или правы. Мне нравиться , что Вы не зашоренный и адекватный. С Уважением.
И от кого зависит результат работы работящих украинцев.
Посмотри плиз данные в долларах роста ВВП за 2017 год Мирового банка. Украина чемпион с +20%. За прошедший год будет примерно также. Догоняем. Догоняли бы значительно быстрее, но вы ворюги и воруете у своей страны бссовестно много. Работящие, но сало и бабло от вас надо надежно прятать и охранять.
холява написав:Либо , .. ..я коротко . Учитель -методист , математика (ну если вы понимаете о чем я ). В прошлом году 13-14 , начиная с середины 18 года и до наших дней 12 от силы . Нагрузка , как была 27 часов и три пачки контрольных и самостоятельных так и осталась. Шо скажешь ,шо киндеры умней стали ? ???
У нее есть ты. Помогай, сочувствуй, береги её. Редко бывает, чтоб фартило сразу обоим. Вам вполне хватит твоего и ее скромного вклада. Хороший педагог за спасение юнных душ попадает прямо в рай. Ей воздастся. И не выступай на судьбу. Получала бы она сейчас пару тыщ баксов, может уже бы выперла тебя такого под зад. А так терпит. Благодари судьбу. Всё что не делается, всё к лучшему.
- Знаете почему преподаватель работает на полторы ставки? - На одну ставку - есть нечего, а на две - некогда...
Libo написав:Ну так соответствующие условия создаются! Уже $700 !
yama написав:вы ошибается ! при том круто, откройте тот же work.ua https://www.work.ua/jobs-lviv/?advs=1&e ... ort=salary и посмотрите на зарплаты уже давно не 500 , уже $ 700 ! так что не вводите людей в заблуждение !
я так понимаю, что эта международной компанииоткрыла вакансию на 6900 грн. ... они шо шутят? не вкурсе шо нужно уже платить как минимум 20000 и за такие деньги скорей всего ищут исключительно "пьяниц", правильно?