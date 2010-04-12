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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 305306307308

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:25

  холява написав:Libo

ответ не правильный ...
тебе же написали , что нация -работяги .
А ты оскорбил людей !


Я всегда писал, что укропы работяги. Я много ездил и видел, что самая работящая нация это мы. Даже президент США Никсон об этом публично заявлял.
Но 350 русского колониализма, оплодотворенные 80-ю годами коммунизма и безбожия сделали свое дело. А сколько у нас этнических русских?! Каждый этнический русский - это потенциальный алкаш, бездельник и тунеядец. :?
Посмотри на них. Половина всех мировых богатств, а живут как животные. Бояру и стекломой жрут. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:26

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Христос Хрещається!!!
https://youtu.be/od0brEdTU64
... усім добра!!! - і щоб цього року закінчилась війна!

Василь-Рівне, бачу Ви під цим плюсанули, то може б ми для початку і ТУТ закінчили "війну", а там, може, і справжня війна закінчилася б?!
- то як?...може, отако при святі, взяли б і закопали сокиру війни?

п. с.
....а також, закликаю УСІХ форумчан для "підписання миру на форумі"!

.... ще б Холява висловись що-до цього........ - а головне, на відповідь, яку мені відписали на це....
:?:


Я бы начал бы с приватных сообщений в личке.
...после объяснений в личке,я бы вряд ли вынес это на общее обсуждение.
Ведь только ВЫ помните , что ему написали , и только ВЫ можете в приватных беседах с Василием указать на то , что Вы где то были не правы или правы.
Мне нравиться , что Вы не зашоренный и адекватный.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:35

  detroytred написав:Libo
Попробуй догадаться сам зачем я даю тебе данную ссылку (то есть к чему указывают на малый объём ВВП украинского рынка. Объём, который создают здесь отнюдь не лентяи и пр.)

http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/30662

И от кого зависит результат работы работящих украинцев.


Посмотри плиз данные в долларах роста ВВП за 2017 год Мирового банка. Украина чемпион с +20%.
За прошедший год будет примерно также.
Догоняем.
Догоняли бы значительно быстрее, но вы ворюги и воруете у своей страны бссовестно много. Работящие, но сало и бабло от вас надо надежно прятать и охранять.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:59

  Vitl написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:при инфляции 10%
Это бред.
В магазинах подорожало всё.
Коммуналка растёт не по дням, а по часам.
И "инфляция 10%"?
Согласен с уточнением.Это не бред, а наипа.о.о.

Ваши расчеты инфляции в студию!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:08

  detroytred написав:Libo
Не тупи...
Украинцы - народ работящий. И призывать их *бери лопату и копай* побольше - это советы азирова.
Аргументом являются массы заробитчан...

Нужно лишь создать условия ... на СВОЁМ местном рынке.
Условия же создают порошенки,гройсманы, парубии и т.д.

Так что свои призывы работать лучше адресуй к ним. К можновладцям.

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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:13

  uaprofi написав: А скажите субсидии (т.е. такое большое количество получателей субсидий) это хорошо или плохо?

Это не хорошо и не плохо. Это необходимость.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:18

Libo
Ну ты же понимаешь, что пока! такой! рост получается за счёт такого сильного предыдущего падения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:19

  Libo написав:
  холява написав:Либо , ..
..я коротко .
Учитель -методист , математика (ну если вы понимаете о чем я ).
В прошлом году 13-14 , начиная с середины 18 года и до наших дней 12 от силы .
Нагрузка , как была 27 часов и три пачки контрольных и самостоятельных так и осталась.
Шо скажешь ,шо киндеры умней стали ? ???


У нее есть ты.
Помогай, сочувствуй, береги её.
Редко бывает, чтоб фартило сразу обоим. Вам вполне хватит твоего и ее скромного вклада. Хороший педагог за спасение юнных душ попадает прямо в рай. Ей воздастся.
И не выступай на судьбу.
Получала бы она сейчас пару тыщ баксов, может уже бы выперла тебя такого под зад. А так терпит. Благодари судьбу.
Всё что не делается, всё к лучшему. 8)

- Знаете почему преподаватель работает на полторы ставки?
- На одну ставку - есть нечего, а на две - некогда...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:20

  гуляйполе написав:запоріжжя 27.85/27.95

В Зирке был приём днём 27,90
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:24

  Libo написав:Ну так соответствующие условия создаются!
Уже $700 !


  yama написав:вы ошибается ! при том круто, откройте тот же work.ua
https://www.work.ua/jobs-lviv/?advs=1&e ... ort=salary и посмотрите на зарплаты уже давно не 500 , уже $ 700 ! так что не вводите людей в заблуждение !


я так понимаю, что эта международной компании открыла вакансию на 6900 грн. ... они шо шутят? не вкурсе шо нужно уже платить как минимум 20000 и за такие деньги скорей всего ищут исключительно "пьяниц", правильно?
uaprofi
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