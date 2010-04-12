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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 02:59

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.

это ты о себе, прапор?


Я уже гастарбайтерствую не ради денег, а для драйва. Деньги уже есть. Сегодня +$10.
Итого за уикенд +$860. А еще у меня есть суточные $100, а еще хорошая з/п. Уже всё есть. Нужен только драйв. А драйв это работа, отжиги, секс, поэзия, эмоции и мечта. Хочу поместье. На берегу Хорола или Псла. Чтоб много курочек, цесарочек и фазанов. Чтоб большой вишневый и яблоневый сад … Чтоб всё в меду и кругом пчелы и бабочки. Овечки, своя коровка и лошадка, поросята … На мне брыль, дорогая красивая вышиванка и белые полотняные крестьянские штаны … И я в церкву или в сильпо медленно через село на бричке … И через кладбище, чтоб прадеды меня видели, радовались и гордились … Если вы не мечтаете об этом, значит вы не украинцы. Вот тогда и нах это гастарбайтерствование … Выезжал бы только на теплые моря и медосмотры, позажигать, на случки или в казино.
Вот в этом и состоит настоящая украинская национальная идея. Но вы еще её не прохавали. Т.е. даже не понимаете в чем есть суть красивой и счастливой жизни.
Валютой и курсами свое счастье меряете. А раз так, то и никогда не будете ощущать себя счастливыми. :?
Libo
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