Додано: Пон 21 січ, 2019 02:59

Yuri_T написав: Libo написав: Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать. Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.

это ты о себе, прапор? это ты о себе, прапор?

Я уже гастарбайтерствую не ради денег, а для драйва. Деньги уже есть. Сегодня +$10.Итого за уикенд +$860. А еще у меня есть суточные $100, а еще хорошая з/п. Уже всё есть. Нужен только драйв. А драйв это работа, отжиги, секс, поэзия, эмоции и мечта. Хочу поместье. На берегу Хорола или Псла. Чтоб много курочек, цесарочек и фазанов. Чтоб большой вишневый и яблоневый сад … Чтоб всё в меду и кругом пчелы и бабочки. Овечки, своя коровка и лошадка, поросята … На мне брыль, дорогая красивая вышиванка и белые полотняные крестьянские штаны … И я в церкву или в сильпо медленно через село на бричке … И через кладбище, чтоб прадеды меня видели, радовались и гордились … Если вы не мечтаете об этом, значит вы не украинцы. Вот тогда и нах это гастарбайтерствование … Выезжал бы только на теплые моря и медосмотры, позажигать, на случки или в казино.Вот в этом и состоит настоящая украинская национальная идея. Но вы еще её не прохавали. Т.е. даже не понимаете в чем есть суть красивой и счастливой жизни.Валютой и курсами свое счастье меряете. А раз так, то и никогда не будете ощущать себя счастливыми.