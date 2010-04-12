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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 306307308309

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 101
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
7%
7
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 02:59

  Yuri_T написав:
  Libo написав:Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.

это ты о себе, прапор?


Я уже гастарбайтерствую не ради денег, а для драйва. Деньги уже есть. Сегодня +$10.
Итого за уикенд +$860. А еще у меня есть суточные $100, а еще хорошая з/п. Уже всё есть. Нужен только драйв. А драйв это работа, отжиги, секс, поэзия, эмоции и мечта. Хочу поместье. На берегу Хорола или Псла. Чтоб много курочек, цесарочек и фазанов. Чтоб большой вишневый и яблоневый сад … Чтоб всё в меду и кругом пчелы и бабочки. Овечки, своя коровка и лошадка, поросята … На мне брыль, дорогая красивая вышиванка и белые полотняные крестьянские штаны … И я в церкву или в сильпо медленно через село на бричке … И через кладбище, чтоб прадеды меня видели, радовались и гордились … Если вы не мечтаете об этом, значит вы не украинцы. Вот тогда и нах это гастарбайтерствование … Выезжал бы только на теплые моря и медосмотры, позажигать, на случки или в казино.
Вот в этом и состоит настоящая украинская национальная идея. Но вы еще её не прохавали. Т.е. даже не понимаете в чем есть суть красивой и счастливой жизни.
Валютой и курсами свое счастье меряете. А раз так, то и никогда не будете ощущать себя счастливыми. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 03:25

Надо жить в стране, где живем мы с замечательной Эллой Марленовной. Те, кто рассказывают тут про помойки, сами живут в помоешном аду, у них всегда помоешное настроение и помоеешная дальнейшая судьба. Чтобы изменить к лучшему свою жизнь, надо прислушиваться к умным людям. И просто внутренне соглашаться с некоторыми нашими умными оптимистическими мыслями... И через время ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону …
:roll: :roll: :roll:

Элла Либанова. Страна глухих
...
Власть здесь ни при чем. Она всегда будет плохая. Исходя из своего происхождения и образа мысли, я вообще должна ненавидеть любую власть. Это моя обязанность — ее ненавидеть. Фиксировать, что она делает не так. Говорить об этом вслух. Но это не означает, что я должна говорить только о плохом. И в этом тоже разница между оптимистом и пессимистом. Я всегда вижу и хорошее.

— Страна-пессимист и страна-оптимист?

— Да, к сожалению, Украина — страна-пессимист. Вот я всем рассказываю историю о двух лифтах в нашем институте. Оба — OTIS, оба — лицензионные. Один — украинского производства, второй — белорусского. Один ломается каждую неделю, второй работает как часы. Как вы думаете, какой чаще ломается? Только честно.

— Украинский.

— Ну я ж сказала: страна-пессимист. Вот до чего мы с вами дожили. Мы настолько убеждены в том, что у нас все плохо, что автоматически отметаем возможность признания каких-то побед. Да, у нас колбаса лучше, чем где-то. У нас дома строятся качественные. И они ничем не хуже европейских. Я достаточно поездила по миру. Хотя, если вникнуть, из чего они их строят, в голову не придет, что так можно построить.

https://zn.ua/interview/ella-libanova-s ... 6155_.html
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 04:07

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%
"Говорите и Вы" :) , особенно об инфляции.

Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием.
Иначе это пустое и постоянное балабольство.

1. Мне кажется, что задавать вопрос и охаивать человека, когда он не может ответить из-за бани, несколько не этично. У Вас как у учёного другое мнение?
2. Такой же вопрос (требование) Вы предъявляли и другим. Но Вы прекрасно понимаете, что никаких других официальных цифр нет и быть не может.
Приводить вам какие-то экспертные оценки смысла нет - Вы вполне обоснованно подвергнете их сомнению.
Напоминать Вам, как выросли цены на ЖКХ, на транспорт, думаю, не стоит - Вы и сами знаете.
Как выросли цены на продукты тоже, наверное, заметили (хотя, возможно, и нет, если по магазинам не ходите, а всё покупает жена). Ну, правда, если Вы питаетесь одной овсянкой (на воде, а не на молоке), то подорожания могли и не заметить. А если питаетесь только гречкой с яблоками, то вполне можете искренне считать, что питание подешевело, и у нас дефляция. :)
Приведу всё же несколько цифр.
Индекс потребительских цен по годам:
2014____2015___2016___2017___2018
124,9___143,3__112,4__113,7__109,8
Простое перемножение даёт 1,129*1,433*1,124*1,137*1,098 = 2,27, т.е. потреб. цены выросли за 5 лет в 2,27 раза.
За это же время индекс цен производителей, соответственно, был
131,7__125,5__135,8__116,6__114,3.
Т.е. имеем 1,317*1,255*1,358*1,116*1,143 = 2,99, т.е. рост в 2,99 раза.
Это, конечно, не доказательство, но такое "незначительное" расхождение несколько смущает.
Да и индекс потреб. инфляции за декабрь 100,8 тоже (ниже сент.-ноября, когда было 101,9, 101,7 и 101,4). При том заметном скачке цен на продукты в декабре. И отопление повышенное пошло с декабря. Хотя платёжки пришли в январе и на основании этого в декабре рост отопления могли "не заметить". Но это уже мелкое жульничество.
Добавлю ещё. Ср. зарплата в ноябре 2018 - 9161 (в декабре будет выше, но цифры пока не вижу), а в дек. 2013 - 3619 грн. . Т.е. ср. зарплата выросла в 9161:3619 = 2,53 (если взять ноябрь к ноябрю, то получится 9161:3268 = 2,80), т.е. больше, чем цены.
Если Вы действительно считаете, что сегодня мы в среднем живём уже богаче, чем до кризиса, то ... доказывать ничего не буду.
3. Похоже, Вы окончательно перешли в компанию к Васе. Рад за Вас.

P.s. Все цифры с сайта minfin.com.ua.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 04:45

Одна приятная новость (если не останется на словах).
Американская компания Westinghouse разрешила Украине использовать свою технологию производства ядерного топлива при строительстве завода, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Как передает «Интерфакс-Украина», в ходе вопросов к правительству в Верховной раде министр отметил, что технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские АЭС, сегодня владеют лишь Westinghouse и российская «ТВЭЛ».

«То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства», — сказал Насалик.

Он добавил, что завод может быть построен уже через три года.

http://www.rosbalt.ru/world/2019/01/18/1758786.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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