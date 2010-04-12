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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 306307308309 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.4 5 101 1. меньше 27 13% 13 2. 27 - 28.50 55% 56 3. 28.50 - 30 20% 20 4. 30-35 7% 7 5. больше 35 5% 5 Всього голосів : 101 Додано: Пон 21 січ, 2019 02:59 Yuri_T написав: Libo написав: Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать. Будет скоро тыща и у вас пропадет всякий смысл гастарбайтерствовать.

это ты о себе, прапор? это ты о себе, прапор?



Я уже гастарбайтерствую не ради денег, а для драйва. Деньги уже есть. Сегодня +$10.

Итого за уикенд +$860. А еще у меня есть суточные $100, а еще хорошая з/п. Уже всё есть. Нужен только драйв. А драйв это работа, отжиги, секс, поэзия, эмоции и мечта. Хочу поместье. На берегу Хорола или Псла. Чтоб много курочек, цесарочек и фазанов. Чтоб большой вишневый и яблоневый сад … Чтоб всё в меду и кругом пчелы и бабочки. Овечки, своя коровка и лошадка, поросята … На мне брыль, дорогая красивая вышиванка и белые полотняные крестьянские штаны … И я в церкву или в сильпо медленно через село на бричке … И через кладбище, чтоб прадеды меня видели, радовались и гордились … Если вы не мечтаете об этом, значит вы не украинцы. Вот тогда и нах это гастарбайтерствование … Выезжал бы только на теплые моря и медосмотры, позажигать, на случки или в казино.

Вот в этом и состоит настоящая украинская национальная идея. Но вы еще её не прохавали. Т.е. даже не понимаете в чем есть суть красивой и счастливой жизни.

Валютой и курсами свое счастье меряете. А раз так, то и никогда не будете ощущать себя счастливыми. Я уже гастарбайтерствую не ради денег, а для драйва. Деньги уже есть. Сегодня +$10.Итого за уикенд +$860. А еще у меня есть суточные $100, а еще хорошая з/п. Уже всё есть. Нужен только драйв. А драйв это работа, отжиги, секс, поэзия, эмоции и мечта. Хочу поместье. На берегу Хорола или Псла. Чтоб много курочек, цесарочек и фазанов. Чтоб большой вишневый и яблоневый сад … Чтоб всё в меду и кругом пчелы и бабочки. Овечки, своя коровка и лошадка, поросята … На мне брыль, дорогая красивая вышиванка и белые полотняные крестьянские штаны … И я в церкву или в сильпо медленно через село на бричке … И через кладбище, чтоб прадеды меня видели, радовались и гордились … Если вы не мечтаете об этом, значит вы не украинцы. Вот тогда и нах это гастарбайтерствование … Выезжал бы только на теплые моря и медосмотры, позажигать, на случки или в казино.Вот в этом и состоит настоящая украинская национальная идея. Но вы еще её не прохавали. Т.е. даже не понимаете в чем есть суть красивой и счастливой жизни.Валютой и курсами свое счастье меряете. А раз так, то и никогда не будете ощущать себя счастливыми. Libo 2

Повідомлень: 6854 З нами з: 14.11.11 Подякував: 296 раз. Подякували: 3462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 03:25





Элла Либанова. Страна глухих

...

Власть здесь ни при чем. Она всегда будет плохая. Исходя из своего происхождения и образа мысли, я вообще должна ненавидеть любую власть. Это моя обязанность — ее ненавидеть. Фиксировать, что она делает не так. Говорить об этом вслух. Но это не означает, что я должна говорить только о плохом. И в этом тоже разница между оптимистом и пессимистом. Я всегда вижу и хорошее.



— Страна-пессимист и страна-оптимист?



— Да, к сожалению, Украина — страна-пессимист. Вот я всем рассказываю историю о двух лифтах в нашем институте. Оба — OTIS, оба — лицензионные. Один — украинского производства, второй — белорусского. Один ломается каждую неделю, второй работает как часы. Как вы думаете, какой чаще ломается? Только честно.



— Украинский.



— Ну я ж сказала: страна-пессимист. Вот до чего мы с вами дожили. Мы настолько убеждены в том, что у нас все плохо, что автоматически отметаем возможность признания каких-то побед. Да, у нас колбаса лучше, чем где-то. У нас дома строятся качественные. И они ничем не хуже европейских. Я достаточно поездила по миру. Хотя, если вникнуть, из чего они их строят, в голову не придет, что так можно построить.



https://zn.ua/interview/ella-libanova-s ... 6155_.html

...Власть здесь ни при чем. Она всегда будет плохая. Исходя из своего происхождения и образа мысли, я вообще должна ненавидеть любую власть. Это моя обязанность — ее ненавидеть. Фиксировать, что она делает не так. Говорить об этом вслух. Но это не означает, что я должна говорить только о плохом. И в этом тоже разница между оптимистом и пессимистом. Я всегда вижу и хорошее.— Да, к сожалению, Украина — страна-пессимист. Вот я всем рассказываю историю о двух лифтах в нашем институте. Оба — OTIS, оба — лицензионные. Один — украинского производства, второй — белорусского. Один ломается каждую неделю, второй работает как часы. Как вы думаете, какой чаще ломается? Только честно.— Ну я ж сказала: страна-пессимист. Вот до чего мы с вами дожили. Мы настолько убеждены в том, что у нас все плохо, что автоматически отметаем возможность признания каких-то побед. Да, у нас колбаса лучше, чем где-то. У нас дома строятся качественные. И они ничем не хуже европейских. Я достаточно поездила по миру. Хотя, если вникнуть, из чего они их строят, в голову не придет, что так можно построить. Надо жить в стране, где живем мы с замечательной Эллой Марленовной. Те, кто рассказывают тут про помойки, сами живут в помоешном аду, у них всегда помоешное настроение и помоеешная дальнейшая судьба. Чтобы изменить к лучшему свою жизнь, надо прислушиваться к умным людям. И просто внутренне соглашаться с некоторыми нашими умными оптимистическими мыслями... И через время ваша жизнь кардинально изменится в лучшую сторону … Libo 2

Повідомлень: 6854 З нами з: 14.11.11 Подякував: 296 раз. Подякували: 3462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 04:07 Starikan написав: ЛАД написав: zzzzzz написав: НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3% НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3% "Говорите и Вы" , особенно об инфляции. "Говорите и Вы", особенно об инфляции.

Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием.

Иначе это пустое и постоянное балабольство. Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием.Иначе это пустое ибалабольство.

1. Мне кажется, что задавать вопрос и охаивать человека, когда он не может ответить из-за бани, несколько не этично. У Вас как у учёного другое мнение?

2. Такой же вопрос (требование) Вы предъявляли и другим. Но Вы прекрасно понимаете, что никаких других официальных цифр нет и быть не может.

Приводить вам какие-то экспертные оценки смысла нет - Вы вполне обоснованно подвергнете их сомнению.

Напоминать Вам, как выросли цены на ЖКХ, на транспорт, думаю, не стоит - Вы и сами знаете.

Как выросли цены на продукты тоже, наверное, заметили (хотя, возможно, и нет, если по магазинам не ходите, а всё покупает жена). Ну, правда, если Вы питаетесь одной овсянкой (на воде, а не на молоке), то подорожания могли и не заметить. А если питаетесь только гречкой с яблоками, то вполне можете искренне считать, что питание подешевело, и у нас дефляция.

Приведу всё же несколько цифр.

Индекс потребительских цен по годам:

2014____2015___2016___2017___2018

124,9___143,3__112,4__113,7__109,8

Простое перемножение даёт 1,129*1,433*1,124*1,137*1,098 = 2,27, т.е. потреб. цены выросли за 5 лет в 2,27 раза.

За это же время индекс цен производителей, соответственно, был

131,7__125,5__135,8__116,6__114,3.

Т.е. имеем 1,317*1,255*1,358*1,116*1,143 = 2,99, т.е. рост в 2,99 раза.

Это, конечно, не доказательство, но такое "незначительное" расхождение несколько смущает.

Да и индекс потреб. инфляции за декабрь 100,8 тоже (ниже сент.-ноября, когда было 101,9, 101,7 и 101,4). При том заметном скачке цен на продукты в декабре. И отопление повышенное пошло с декабря. Хотя платёжки пришли в январе и на основании этого в декабре рост отопления могли "не заметить". Но это уже мелкое жульничество.

Добавлю ещё. Ср. зарплата в ноябре 2018 - 9161 (в декабре будет выше, но цифры пока не вижу), а в дек. 2013 - 3619 грн. . Т.е. ср. зарплата выросла в 9161:3619 = 2,53 (если взять ноябрь к ноябрю, то получится 9161:3268 = 2,80), т.е. больше, чем цены.

Если Вы действительно считаете, что сегодня мы в среднем живём уже богаче, чем до кризиса, то ... доказывать ничего не буду.

3. Похоже, Вы окончательно перешли в компанию к Васе. Рад за Вас.



P.s. Все цифры с сайта minfin.com.ua. 1. Мне кажется, что задавать вопрос и охаивать человека, когда он не может ответить из-за бани, несколько не этично. У Вас как у учёного другое мнение?2. Такой же вопрос (требование) Вы предъявляли и другим. Но Вы прекрасно понимаете, что никаких других официальных цифр нет и быть не может.Приводить вам какие-то экспертные оценки смысла нет - Вы вполне обоснованно подвергнете их сомнению.Напоминать Вам, как выросли цены на ЖКХ, на транспорт, думаю, не стоит - Вы и сами знаете.Как выросли цены на продукты тоже, наверное, заметили (хотя, возможно, и нет, если по магазинам не ходите, а всё покупает жена). Ну, правда, если Вы питаетесь одной овсянкой (на воде, а не на молоке), то подорожания могли и не заметить. А если питаетесь только гречкой с яблоками, то вполне можете искренне считать, что питание подешевело, и у нас дефляция.Приведу всё же несколько цифр.Индекс потребительских цен по годам:2014____2015___2016___2017___2018124,9___143,3__112,4__113,7__109,8Простое перемножение даёт 1,129*1,433*1,124*1,137*1,098 = 2,27, т.е. потреб. цены выросли за 5 лет в 2,27 раза.За это же время индекс цен производителей, соответственно, был131,7__125,5__135,8__116,6__114,3.Т.е. имеем 1,317*1,255*1,358*1,116*1,143 = 2,99, т.е. рост в 2,99 раза.Это, конечно, не доказательство, но такое "незначительное" расхождение несколько смущает.Да и индекс потреб. инфляции за декабрь 100,8 тоже (ниже сент.-ноября, когда было 101,9, 101,7 и 101,4). При том заметном скачке цен на продукты в декабре. И отопление повышенное пошло с декабря. Хотя платёжки пришли в январе и на основании этого в декабре рост отопления могли "не заметить". Но это уже мелкое жульничество.Добавлю ещё. Ср. зарплата в ноябре 2018 - 9161 (в декабре будет выше, но цифры пока не вижу), а в дек. 2013 - 3619 грн. . Т.е. ср. зарплата выросла в 9161:3619 = 2,53 (если взять ноябрь к ноябрю, то получится 9161:3268 = 2,80), т.е. больше, чем цены.Если Вы действительно считаете, что сегодня мы в среднем живём уже богаче, чем до кризиса, то ... доказывать ничего не буду.3. Похоже, Вы окончательно перешли в компанию к Васе. Рад за Вас.P.s. Все цифры с сайта minfin.com.ua.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11325 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3496 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 січ, 2019 04:45

Американская компания Westinghouse разрешила Украине использовать свою технологию производства ядерного топлива при строительстве завода, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.



Как передает «Интерфакс-Украина», в ходе вопросов к правительству в Верховной раде министр отметил, что технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские АЭС, сегодня владеют лишь Westinghouse и российская «ТВЭЛ».



«То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства», — сказал Насалик.



Он добавил, что завод может быть построен уже через три года.

http://www.rosbalt.ru/world/2019/01/18/1758786.html Одна приятная новость (если не останется на словах).

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11325 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3496 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 306307308309 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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