Додано: Пон 21 січ, 2019 04:07

Такой же вопрос (требование) Вы предъявляли и другим. Но Вы прекрасно понимаете, что никаких других официальных цифр нет и быть не может.Приводить вам какие-то экспертные оценки смысла нет - Вы вполне обоснованно подвергнете их сомнению.Напоминать Вам, как выросли цены на ЖКХ, на транспорт, думаю, не стоит - Вы и сами знаете.Как выросли цены на продукты тоже, наверное, заметили (хотя, возможно, и нет, если по магазинам не ходите, а всё покупает жена). Ну, правда, если Вы питаетесь одной овсянкой (на воде, а не на молоке), то подорожания могли и не заметить. А если питаетесь только гречкой с яблоками, то вполне можете искренне считать, что питание подешевело, и у нас дефляция.Приведу всё же несколько цифр.Индекс потребительских цен по годам:2014____2015___2016___2017___2018124,9___143,3__112,4__113,7__109,8Простое перемножение даёт 1,129*1,433*1,124*1,137*1,098 = 2,27, т.е. потреб. цены выросли за 5 лет в 2,27 раза.За это же время индекс цен производителей, соответственно, был131,7__125,5__135,8__116,6__114,3.Т.е. имеем 1,317*1,255*1,358*1,116*1,143 = 2,99, т.е. рост в 2,99 раза.Это, конечно, не доказательство, но такое "незначительное" расхождение несколько смущает.Да и индекс потреб. инфляции за декабрь 100,8 тоже (ниже сент.-ноября, когда было 101,9, 101,7 и 101,4). При том заметном скачке цен на продукты в декабре. И отопление повышенное пошло с декабря. Хотя платёжки пришли в январе и на основании этого в декабре рост отопления могли "не заметить". Но это уже мелкое жульничество.Добавлю ещё. Ср. зарплата в ноябре 2018 - 9161 (в декабре будет выше, но цифры пока не вижу), а в дек. 2013 - 3619 грн. . Т.е. ср. зарплата выросла в 9161:3619 = 2,53 (если взять ноябрь к ноябрю, то получится 9161:3268 = 2,80), т.е. больше, чем цены.Если Вы действительно считаете, что сегодня мы в среднем живём уже богаче, чем до кризиса, то ... доказывать ничего не буду.3. Похоже, Вы окончательно перешли в компанию к Васе. Рад за Вас.P.s. Все цифры с сайта minfin.com.ua.