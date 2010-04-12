Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.
Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».
Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».
Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
Вата ніяк не може заспокоїтись своїм програшем в суді, тому постійно і лиє бруд на Коболєва, а це означає, що він робить все правильно, вата казиться, а караван іде
"Нафтогаз" оцінює збитки для України від газових контрактів 2009 року в $32 млрд Інтерфакс-Україна 18.01.2019 Газові контракти між "Нафтогазом України" і "Газпромом", укладені в січні 2009 року, були вкрай невигідними для України і завдали їй безповоротних збитків у $32 млрд, заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. "Безповоротно втратили $32 млрд - переплати, штрафи, інші компоненти. Це становить 61 тис. грн на сім'ю", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю. А.Коболєв наголосив, що збитки могли бути ще більшими, проте завдяки перемозі в Стокгольмському арбітражі "вдалося врятувати $94,7 млрд, або 177 тис. грн на сім'ю". Голова "Нафтогазу" також зазначив, що завищена базова ціна контракту в $450 за 1000 куб. м за ринкової на той момент ціни в Німеччині в $360 зробила Україну заручницею політичної знижки від Росії. Він додав, що так само Росія використовувала газ для політичного тиску у відносинах із Білоруссю, Грузією, Вірменією та Молдовою. За словами А.Коболєва, це призвело до Харківських угод 2010 року щодо продовження оренди бази Чорноморського флоту і знижки грудня 2013 року в обмін на відмову від євроінтеграції. "Ці знижки стали передумовою подальшої окупації", - висловив свою думку голова правління "Нафтогазу".
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.