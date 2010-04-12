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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 308309310311

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 102
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
56
3. 28.50 - 30
20%
20
4. 30-35
8%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:02

Частое заблуждение относительно прямого влияния динамики гривневой ликвидности на тренды торгов валютного межбанка. Почему обязательно расширение гривневого ресурса должно непременно вызвать рост курса доллара?. Особенно на фоне торговли последним валютированием "завтра"?

В этом контексте "отношения" динамики гривни и настроения на МБ отчасти напоминают полупроводник. Рост гривневого ресурса не обязательно становится причиной "бычьего" тренда на рынке безнаичного доллара, хотя заметное сжатие гривневой ликвидность в большинстве случаев приводит к откату курса СКВ на межбанке.

За скобками остались бюджетные субвенции на места, которые не могут попасть на МБ и прочие ограничения на приобретения валюты.

US
дядя Caша
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  #<1 ... 308309310311
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