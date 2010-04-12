Частое заблуждение относительно прямого влияния динамики гривневой ликвидности на тренды торгов валютного межбанка. Почему обязательно расширение гривневого ресурса должно непременно вызвать рост курса доллара?. Особенно на фоне торговли последним валютированием "завтра"?
В этом контексте "отношения" динамики гривни и настроения на МБ отчасти напоминают полупроводник. Рост гривневого ресурса не обязательно становится причиной "бычьего" тренда на рынке безнаичного доллара, хотя заметное сжатие гривневой ликвидность в большинстве случаев приводит к откату курса СКВ на межбанке.
За скобками остались бюджетные субвенции на места, которые не могут попасть на МБ и прочие ограничения на приобретения валюты.
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