Вероятно просто перекредитовались.
14.12 брали 6,13 млрд срок до 77 дней ( 3 банка) ( ставка 20% )
В пятницу кредиты получили 2 банка на 14 дней, но уже по новым ставкам 18%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:57
Вероятно просто перекредитовались.
14.12 брали 6,13 млрд срок до 77 дней ( 3 банка) ( ставка 20% )
В пятницу кредиты получили 2 банка на 14 дней, но уже по новым ставкам 18%
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:02
Частое заблуждение относительно прямого влияния динамики гривневой ликвидности на тренды торгов валютного межбанка. Почему обязательно расширение гривневого ресурса должно непременно вызвать рост курса доллара?. Особенно на фоне торговли последним валютированием "завтра"?
В этом контексте "отношения" динамики гривни и настроения на МБ отчасти напоминают полупроводник. Рост гривневого ресурса не обязательно становится причиной "бычьего" тренда на рынке безнаичного доллара, хотя заметное сжатие гривневой ликвидность в большинстве случаев приводит к откату курса СКВ на межбанке.
За скобками остались бюджетные субвенции на места, которые не могут попасть на МБ и прочие ограничения на приобретения валюты.
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:14
дядя Caша
А вот прямое влияние как раз оказывают игры на таможне.
Данное явление доказывают таможенные поступления в бюджет, по состоянию на 17 января по данным держказначейства поступления от таможенных органов были на 2,6 млрд.грн ниже по сравнению с аналогичной датой на 17.01.2018.
Поступление от томожни на 17.01.2019 - 10,2 млрд.грн
Поступления от таможни на 17.01.2018 - 12,9
Похоже что тупо тормознули белый импорт, вот по-этому и курс не растет и поступления от таможни ниже прошлогодних.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 січ, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:15
Привет из Днепра-5
Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. « На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.
Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.
Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:20
Увы, последний рост 10го числа был почти на минимальных остатках, так что зависимость скорее статистическая, но не прямая. ДС, как Вы считаете, есть вероятность роста курса евро на межбанке в ближайшую неделю, или теперь "только вниз"? Буду благодарен за высказанное мнение
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:40
Нет, была чистая выдача рефинанса ("Анализ ликвидности" в п 1.2 строка "повернення" показывает 0), к тому же, остатки по тендерным кредитам обнулились еще неделю назад - 11.01.2019.
А овер 2 млрд погасили. Таким образом, чистое увеличение остатков на корсчетах за счет рефинанса составило 5 млрд и 1 миллион.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:40
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:59
Привет из Днепра-6
К 11.52 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom. Заметным сжатием спреда безналичный «завтрашний» «американец» обязан текущему равновесию спроса и предложения.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.
Дата: 21 января 2019 г. на 11.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,91/27,95 UAH/USD
€ – 31,80/31,86 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:13
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. Курс доляра потроху вниз сповзає, та полишає рівень 28. На готівці тенденція вимальовується на укріплення гривні і чим більше доляротримачів це усвідомить, тим жвавіше піде процес.
Київ ЧР 27.88/27.93
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