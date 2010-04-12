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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 309310311312

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 103
1. меньше 27
13%
13
2. 27 - 28.50
55%
57
3. 28.50 - 30
19%
20
4. 30-35
8%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20

Результати валютних інтервенцій НБУ
14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 22.00
Продаж 0.00


Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн

На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:33

Привет из Днепра-7

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.

По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:39

Она не пришла. Куда подевалась "новогодняя" девальвация гривны

Автор статьи враг всех валютных спекулей, основной игрок против вас замдиректора Департамента монетарной политики и экономанализа НБУ Владимир Лепушинский.
Это он вас сделал дважды за последние полгода. :x

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... iya-grivni
Libo
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