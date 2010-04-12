Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20
Результати валютних інтервенцій НБУ
14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 22.00 Продаж 0.00
Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн
На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:33
Привет из Днепра-7 Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп. По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom. US
дядя Caша
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:39
Она не пришла. Куда подевалась "новогодняя" девальвация гривны
Автор статьи враг всех валютных спекулей, основной игрок против вас замдиректора Департамента монетарной политики и экономанализа НБУ Владимир Лепушинский.
Это он вас сделал дважды за последние полгода.
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... iya-grivni
Libo
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