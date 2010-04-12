Шо ж ты мои и Ореста мысли скопировал.Мог бы и сам мозгой пораскинуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:18
Шо ж ты мои и Ореста мысли скопировал.Мог бы и сам мозгой пораскинуть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20
Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн
На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:29
Аби ви з Орестом міркували хоч трохи, та раніше щось розумне нашкрябали, а так балабол тільки. Читайте уважно і записуйте на пару viewtopic.php?p=4551740#p4551740
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 січ, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:33
Привет из Днепра-7
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.
По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:39
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