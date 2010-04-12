Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Курс доляра потроху вниз сповзає, та полишає рівень 28. На готівці тенденція вимальовується на укріплення гривні і чим більше доляротримачів це усвідомить, тим жвавіше піде процес. Київ ЧР 27.88/27.93
Шо ж ты мои и Ореста мысли скопировал.Мог бы и сам мозгой пораскинуть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Курс доляра потроху вниз сповзає, та полишає рівень 28. На готівці тенденція вимальовується на укріплення гривні і чим більше доляротримачів це усвідомить, тим жвавіше піде процес. Київ ЧР 27.88/27.93
Шо ж ты мои и Ореста мысли скопировал.Мог бы и сам мозгой пораскинуть.
Она не пришла. Куда подевалась "новогодняя" девальвация гривны
Автор статьи враг всех валютных спекулей, основной игрок против вас замдиректора Департамента монетарной политики и экономанализа НБУ Владимир Лепушинский. Это он вас сделал дважды за последние полгода.