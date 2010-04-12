Додано: Пон 21 січ, 2019 13:14

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку 21 января США отмечают День Мартина Лютера Кинга, финансовые институты в стране не работают, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования «завтра» или tom.



Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара, как и предполагалось, подтвердили низколиквидное состояние рынка «завтрашнего» доллара, ограничившись расширением спреда до 27,92/27,97 UAH/USD tom на фоне относительного равновесия единичных покупок и продаж «американца».



Спустя 4 минуты, на 10.08, спред котировок безналичного доллара стал еще шире: 27,91/27,98 UAH/USD tom.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, возобновив восходящий тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывало повышение с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Положительная динамика гривневой ликвидности, которая, по всей видимости, отражает завершение бюджетного периода, дает шанс возвращению на рынок «зеленого» безнала «быков».



Меж тем, около 10.38 котировки «завтрашнего» «американца» сузили спред к отметке 27,93/27,96 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



Около 11.12 Киева котировки безналичного доллара немного понизились, консолидировавшись на цифре 27,92/27,95 UAH/USD tom. «На вялом рынке «завтрашнего» «американца» дефицит покупателей»,- констатировал наш консультант.



Дополуденное медленное снижение курса безналичного доллара на валютном межбанке сопровождались признаками стабильности на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,00% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



К 11.52 котировки безналичного доллара, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, оказались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom. Заметным сжатием спреда безналичный «завтрашний» «американец» обязан текущему равновесию спроса и предложения.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,9495 UAH/USD tom, потеряв 3,13 коп.



По состоянию на 12.30 котировки безналичного доллара, удерживаемые низколиквидным равновесием покупок и продаж, не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD tom.



На 13.09 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,92/27,93 UAH/USD tom.



Около 13.10 цены доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 января с уровней: доллар – 27,75/28,15 UAH/USD, евро – 31,40/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 18 января по спроса упал на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 18 января по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1365, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1381 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.), евро – 31,85/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос понизился на 10,0 коп., офера упали на столько же), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки шли в балансе спроса и предложения.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,92/27,96 UAH/USD, евро – 31,80/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,4150/0,4175 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,96 UAH/USD, розница – 27,85/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,417 RUB/USD.



«Скучные» и низколиквидные торги безналичным долларом валютированием «завтра» на валютном межбанковском рынке Украины 21 января констатировали пролонгацию стартовавшего 18 января нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня.



Основная причина сохранения «медвежьего» настроения – сезонный фактор.

Буквально вчера завершился бюджетный период и сезон фискальных платежей в Казну, опустошивший запасы гривни у отечественного бизнеса к которому «приложил» руку и регулятор, разместивший 18го свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 17,886 млрд. грн.



Кроме того, если бюджетный период можно считать исчерпанным, время для приобретения СКВ на межбанке импортерами еще не наступило (обычно представители этой сферы выходят на рынок с покупками доллара в самом конце месяца). Сезон репатриации дивидендов нерезидентами также стартует как минимум, через 10 дней.



Так что, на рынке 21-го «завтрашний» доллар приобретать было некому. И, строго говоря, не на что. Рефинансирование регулятором своих «младших коллег» на 7,001 млрд. грн. отнюдь не предполагало использование этих денег для покупок СКВ.



Рискнем предположить, что ситуация на межбанке может предпринять попытку выровняться на вторничной сессии, ведомая дефицитом поступлений экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США. Однако, вероятно, дело исчерпается банальным боковым трендом и относительной курсовой стабильностью, которая уже в среду вполне вероятно может смениться пролонгацией нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на двойной порции экспортной выручки, поступившей на счета экспортеров.



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