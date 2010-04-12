Додано: Пон 21 січ, 2019 13:39

prodigy

Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).

Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.



Это к вопросу сезонности имеет мало отношения.Сейчас вопрос упёрся в прогноз на лето, т е через 5-6 месяцев.если говорить о 12, то пройдут уже и вторые выборы, откроется возможность вешать всё на папередников, т о курс может быть ...любым.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.