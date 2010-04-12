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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 311312313314>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 105
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
57
3. 28.50 - 30
19%
20
4. 30-35
8%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:29

  Vitl написав:
  Libo написав:
Она не пришла. Куда подевалась "новогодняя" девальвация гривны

Автор статьи враг всех валютных спекулей, основной игрок против вас замдиректора Департамента монетарной политики и экономанализа НБУ Владимир Лепушинский.
Это он вас сделал дважды за последние полгода. :x

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... iya-grivni


Возникают вопросы.
- летом значит вероятно не будет дешёвого доллара, сезонность нарушена, возможно курс вопреки ожиданиям тех же сезонщиков, будет гораздо выше :)
- они там сверху между собой разве не спилкуются, одни 29,4 рисуют, а другие о пэрэмогах и ревальвациях рассказывают.
- как то это смахивает на констатацию случайности задним числом :)


Большинство представителей украинского бизнеса (78,6%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 гривень/доллар.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в четвертом квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

Фактор "сезонність" перш за все є в мізках гравців, що впливає на їх дії купівля/продаж валюти. Змінити думку, а також прийняти рішення діяти всупереч сезонності можуть тільки неорденарні випадки (форс-мажор), все інше , навіть якісь негативні економічні показники, ніяким чином не впливають і не зміняюють в підсвідомості явище сезоннісь. І головне, це вміння вчасно розпізнати зміну сезонності, психології гравців ринку, та настрій, що дає великий шанс в прогнозуванні курсових рухів і отримання прибутку. Але кожен розуміє, що це тільки тимчасове дійство, яке виникає в українських реаліях, згодом все змінюється, та йде все по колу.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:30

  vitpovad2020 написав:а что похода на 28.50 не будет уже до конца зимы?


Разумеется нет.
Капитан Очевидность развернул украинский рынок (наличный и межбанк) своими семью штуками пару недель назад, и извещениями, что, мол, продавайте, дороже уже не будет.
Рынок с тех пор не отрос и оправился, и уже не оправится.

We are sorry (c)

К.О.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:33

  Captain Obvious написав:
  vitpovad2020 написав:а что похода на 28.50 не будет уже до конца зимы?


Разумеется нет.
Капитан Очевидность развернул украинский рынок (наличный и межбанк) своими семью штуками пару недель назад, и извещениями, что, мол, продавайте, дороже уже не будет.
Рынок с тех пор не отрос и оправился, и уже не оправится.

We are sorry (c)

К.О.

Ну шо я могу сказать,КРАСАВЧИК :wink:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:39

Re: Валютный рынок в контексте

возле Оушина самый лучший курс: прием .87 отдача 0.93
пару штук сдать-купить не проблема.
BiBiGo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:39

prodigy
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.

Это к вопросу сезонности имеет мало отношения.Сейчас вопрос упёрся в прогноз на лето, т е через 5-6 месяцев.если говорить о 12, то пройдут уже и вторые выборы, откроется возможность вешать всё на папередников, т о курс может быть ...любым.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:54

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Не смешно. Вернуться на летние еще могут, на что только не пойдешь ради кресла.
Жду по 27.2 пока что. По 27.4 уже выкупил в декабре, думаю это не предел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:01

  Proofy написав:
  дарий написав:До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Не смешно. Вернуться на летние еще могут, на что только не пойдешь ради кресла.
Жду по 27.2 пока что. По 27.4 уже выкупил в декабре, думаю это не предел.

ИМХО, 25 будет после 21 апреля (после того как снимется проблема выборов).
З.Ы. за окном 27,85/95
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:01

  prodigy написав:Большинство представителей украинского бизнеса (78,6%) прогнозируют, что обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев будет выше показателя в 29 гривень/доллар.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в четвертом квартале 2018 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.
Согласно опросу, среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,99 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в предыдущем квартале показателя (29,6 гривни/доллар).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29-30 гривень/доллар.


Если бы прогнозы всегда сбывались...Уверен, что эти же 78,6% год назад на 2018-й давали прогноз под 30-ть ...
Но толпа имеет обыкновение ошибаться. В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой. Сложившаяся модель игры может внезапно сломаться и смениться другой. 8) Стохастическая модель в условиях множества неопределенностей. Неопределенностей разных. Разных! А у многих из вас все неопределенности имеют знак минус - все пропало, все катится вниз, МВФ не даст и будет только хуже.
Последние полгода должны были принести переосмысление. Иначе конец вашим спекуляциям и на производство. Со стабильной зарплатой. В здоровый рабочий коллектив.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:09

  Proofy написав:
  дарий написав:До выборов вполне может быть вплоть до 25...
Не смешно. Вернуться на летние еще могут, на что только не пойдешь ради кресла.
Жду по 27.2 пока что. По 27.4 уже выкупил в декабре, думаю это не предел.
Регулятору ще потрібно $1.5млрд. відкупити з ринку, тому вибудує такі умови, щоб гравці позбувалися валюти, для поповнення ЗВР, темпаче при такому борговому навантаженні як цього року, я навіть і не сумніваюсь в цьому, шо штовхати і придавлювати курс буде до кінця, щоб вичавити надлишки з ринку. Цифру 26.5 вже згадував раніше, як рівень "дна" на березень, далі, то вже гадання з багатьма невідомими.
Перес де Куэльяр
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