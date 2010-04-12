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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 312313314315>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 106
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
57
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
8%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:10

  Сибарит написав:
  Libo написав:Автор статьи враг всех валютных спекулей

Он утверждает, что это не он, а сами валютные спекули.
И я ему верю.


Ты же своим деткам тоже говоришь, что подарки это не ты, а Дед Мороз - красный нос. Вы для них тоже как дети. Только чужие, противные и наглые, которых надо проучить, а еще лучше - надрать. Чтоб боялись и возле их дома не безобразничали. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:13

https://biz.censor.net.ua/news/3107438/ ... sirovaniya


Я извиняюсь,а это не означает,что на эту гривну купят валюту?И если знаете,подскажите какие именно банки получили гривну.
delug
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:34

  Libo написав:
  uaprofi написав:
  Vadim V написав:Можете для понимания объективности и сравнения озвучить шо было в 2016 и шо есть на сегодня?


сколько там сейчас 3 млн домохозяйств (или грубо говоря 10 млн человек т.е.
приблизительно 1/4 населения)
так понимаю это таки достижение?


Достижения в другом. Докладываю.


1. Газификация ВСЕЙ страны. Это само по себе уже ставит Украину в ряд с наиболее развитыми странами мира. Хотя планировалась она с самого начала как диверсия против Украины со стороны РФ. Вспомните начало 90-х ... все стоит, денег ни на что нет, на пенсии нет, на з/п нет, есть только на газификацию даже самых забитых и бесперспективных сел ... Газпром щедро подкидывает ... Как только газификацию закончили, сразу начались проблемы с ценой на газ ... Сразу наш бюджет вошел в штопор ... И угля тогда было еще полным полно, и по дешевке ... А у нас полная газификация ... А в самой пида-рашке всего 30% населенных пунктов до сих пор газифицировано, дровами топят ... Это разведпризнак чего?
Ну да ладно, газифицировались намного раньше нужного. Надо идти дальше.

2. Идем дальше. Нужно выходить на мировые цены. Однозначно. Другого выходы у нас нет. Почему? А потому, что если сделать дешевле, весь этот газ своруют олигархи и продадут дальше, а дельту положат в карман. Вся наша история это подтверждает. Это мы все видели на примере бензина в начале 90-х. В Европе он был 1 евро,а у нас пару центов. Вернее, у нас его совсем не было. Наш пипл заливал его в баки, канистры, бочки и вывозил продавать в разных венгриях ... Поэтому цена должна быть одна для всех и соотносима с европейской. Чтоб ни у кого и соблазна даже не могло возникнуть.

3. А как решить социальную проблему? А социальную проблему решить элементарно. Надо повысить з/п. Что сейчас и делается. Была у вас $100, а стала $500. Вчера субсидия нужна была 5-ти домохозяйствам, сегодня только одному. А завтра, когда вам дадут по тыще, вообще никому не нужна будет.

Вот единственно правильный путь. Но за тепло надо платить. Это не менее важное благо, чем вода и свет. А то у нас на водку есть, на бензин есть, не девок есть, а вот на газ нет. Как платить за газ и прочую коммуналку, сразу справки показываем, что харчуемся на помойках ...
И таких отбросов общества у нас еще хватает. Это питательная среда для ольгинцев и прочей русской нечисти, чтобы нагнетать обстановку. Только большинство у нас все-таки умнее и понимают что к чему. :wink:

Была у меня 625$(инженер), сейчас 535 (нач.отдела).
Сейчас, по сравнению с прошлыми годами, субсидия нужна такому же кол-ву населения. Только теперь ты ее х*р получишь, ибо даже прописанному студенту считают +минимальную зарплату к домохозяйству.
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(Слава Україні! Х*Р ворогам!)
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:35

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43

  delug написав:https://biz.censor.net.ua/news/3107438/natsbank_predostavil_dvum_bankam_7_milliardov_refinansirovaniya


Я извиняюсь,а это не означает,что на эту гривну купят валюту?И если знаете,подскажите какие именно банки получили гривну.

клончик,а как вот так, типа впервой по реге :wink: аву уметь поставить,ссыль запостить :?: и все за 6 минут сразу :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:43

  delug написав:https://biz.censor.net.ua/news/3107438/natsbank_predostavil_dvum_bankam_7_milliardov_refinansirovaniya


Я извиняюсь,а это не означает,что на эту гривну купят валюту?И если знаете,подскажите какие именно банки получили гривну.

Скорее, это под завтрашний аукцион ОВГЗ. Имхо. А то послезавтра у Минфина погашение как бы...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:44

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Так срок 14 дней , маловато будет )
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:49

  zzzzzz написав:4x4
Так срок 14 дней , маловато будет )

Так а что мешает лонгануть 01.02.2019, если что? ) Может, учетную ставку понизят, к тому же... )
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:53

Мизантрóп Вам бы в полиции работать. :wink:
delug
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:03

  zzzzzz написав:4x4
Так срок 14 дней , маловато будет )

Нужно понять каким именно банка дали.Тогда будет ясно,под какие цели.
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