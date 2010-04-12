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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 312313314315

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 106
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
57
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
8%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:04

delug Робити я не хочу,а красти я боюся.Приїхав я у Київ,в поліцію наймуся :twisted:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06

  Libo написав: В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой.

  Libo написав:- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино …
За полтора часа + $700.
Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет.
Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
:roll: :roll: :roll:

:)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09

... стратегії стратегічних стратегів)))

  strategbob написав:Не здивуюсь, якщо ми не дійдемо навіть до 27,0. В цьому контексті не знаю що робити із рештою 35%$. Зливати чи все-таки залишити для перестраховки?

... а в Долярчика голова за долярчики - не болить!
- все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00
- залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)

.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:38

  Долярчик написав:
  strategbob написав:Не здивуюсь, якщо ми не дійдемо навіть до 27,0. В цьому контексті не знаю що робити із рештою 35%$. Зливати чи все-таки залишити для перестраховки?

... а в Долярчика голова за долярчики - не болить!
- все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00
- залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)

.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....


флудераст, о чем этот пост?
даже если не 3к, а 30к по "знакомым" пристроили...
зачем это здесь?
3 года сплошного флуда
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:46

prodigy
Це натяк на зливання!
- людина запитала, я - відповів!
- по профілю гілки!
- що не так?

.... краще йди васю подразни, тобі це краще виходить! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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