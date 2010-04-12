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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:04
delug Робити я не хочу,а красти я боюся.Приїхав я у Київ,в поліцію наймуся
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:06
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:09
... стратегії стратегічних стратегів)))
... а в Долярчика голова за долярчики - не болить!
- все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00
- залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)
.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:38
флудераст, о чем этот пост?
даже если не 3к, а 30к по "знакомым" пристроили...
зачем это здесь?
3 года сплошного флуда
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:46
prodigy
Це натяк на зливання!
- людина запитала, я - відповів!
- по профілю гілки!
- що не так?
.... краще йди васю подразни, тобі це краще виходить!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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