Додано: Пон 21 січ, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,28 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,22 коп., оказавшись на уровне 27,9486 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,13 коп., составил 27,9495 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 января с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Виду выходного дня в США (Америка 21-го отмечает день Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском валютном межбанке торговался доллар в непопулярном у нас в стране режиме валютирования «завтра» или tom.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда до 27,92/27,97, а спустя 6 минут маржа долларовых цен стала еще шире (27,91/27,98 UAH/USD tom), сопровождаясь очень низкой ликвидностью сделок.



С 10.35 рынок безналичной пары доллар-гривня начал выравниваться, о чем дало понять сужение спреда. Вначале к 27,93/27,96, а по состоянию на 11.10 цена СКВ опустилась к 27,92/27,95 UAH/USD tom.



На рынке наблюдался дефицит покупателей доллара, поскольку из-за неработающих 21-го финансовых институтов США перечислять приобретенную валюту было некуда.

Кроме того, предшествовавший нынешней сессии межбанка пик сезона фискальных платежей в Казну опустошил гривневые запасы бизнеса, так что покупать СКВ было не за что.

Ситуацию на рынке гривневой ликвидности усугубил НБУ, разместивший 18-го свои депозитные сертификаты на сумму 17,886 млрд. грн., а состоявшееся рефинансирование регулятором своих младших коллег на 7,001 млрд. грн., хоть и отразившееся в росте остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн., не могло быть направлено на межбанк из-за регламента тамошних торгов.



Меж тем, с 11.49 котировки «завтрашнего» доллара на межбанке консолидировались на цифре 27,92/27,93 UAH/USD tom, не покидая ее до 14.35 Киева в сопровождения низколиквидного равновесия покупок и продаж.

С указанного часа доллар инициировал «порционный» рост, в результате нескольких этапом повышения, оказавшись на уровне 27,94/27,96 UAH/USD tom, не покидая район этой отметки до самого завершения сессии.



На цифре 27,94/27,97 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 21 января.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9486 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,94% с 27,6883 UAH/USD до 27,9486 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 21 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ. Приобретать доллар из-за выходного дня в США в понедельник не было резона из-за невозможности сделать перечисление валюты.



Во-вторых, нехватка желающих купить СКВ стала следствием «календарного» фактора: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.



В-третьих, препятствовали покупкам СКВ проблемы с гривневой ликвидностью. Только что завершился пик фискальных платежей в Казну, опустошивший гривневые запасы бизнеса. Так что, приобретать доллары 21-го было особенно не за что.



В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара, где наблюдался дефицит нацвалюты.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 января упали, имея для этого следующие основания.



Во-первых, режим валютирования безналичной пары доллар-гривня «завтра» непопулярен в Украине.



Во-вторых, как указано выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



В-третьих, проблемы с гривневой ликвидностью также понижали торговую активность 21-го.



В-четвертых, если в пятницу торги межбанка прошли с участием регулятора, выкупившего до $10,0 млн. лишней долларовой ликвидности, нынче межбанк обошелся без «вмешательства» НБУ.



Дата: 21 января 2019 г. 16.32



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,88/27,98 UAH/USD (с утра – 27,90/27,97 UAH/USD, к полудню - 27,88/27,96 UAH/USD)

€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,70/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.



После обеда на местном рынке ситуация начала выравниваться в баланс спроса и оферов, позволив здешним дилерам немного приподнять офера «зеленой» СКВ.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», едва заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 января 2019 г. 16.20

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,85-88/27,92-95 UAH/USD (с утра 27,90/27,96 UAH/USD, к полудню 27,90/27,93 0UAH/USD)

€ 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню 31,70/31,90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок «вялый».



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня из-за более активного клиентского «приноса» в сопровождении нехватки гривни.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали некоторое снижение действующих цен в паре доллар-гривня и стабильность пары евро-гривня: доллар - 27,90/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилась нисходящая динамика в паре доллар-гривня на фоне стабильности наличного евро. Кроме того, цены наличного доллара «размылись», в комплекте со снижением расширяя спред.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, позволив сохранить обороты на приличном уровне, аккурат, на «четверку с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 21 января 2019 г. 16.51



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,88/27,95 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,98 UAH/USD)

€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе

наблюдается нехватка гривни.



До полудня это настроение не менялось, обостряя дефицит нацвалюты.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».



После обеда на рынке Запорожья произошли перемены, связанные с появлением на местном рынке гривневой ликвидности. Это стимулировали клиентские покупки, которые выровняли рынок в равновесие.



Тем не менее, дополуденное доминирование клиентского «приноса» обеспечило итоговое преобладание оферов валюты, перекосившее местный рынок в этом направлении.

Не исключено, что этот дисбаланс «повредил» в комплекте с «синдромом понедельника» и нехваткой гривни итоговую ликвидность сессии 21-го.

Во всяком случае, запорожские валютчики за обороты в понедельник поставили «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.





Дата: 21 января 2019 г. на 16.03



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,92/27,96 UAH/USD (с утра - 27,92/27,96 UAH/USD, к полудню - 27,91/27,95 UAH/USD)

€ – 31,77/31,83 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,75/31,85 UAH/EUR)

RUB 0,4145/0,4160 UAH/RUB (с утра - 0,4150/0,4175 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,416 UAH/RUB)



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