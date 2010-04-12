Рыжик сегодня молодец, как по часам, за 2 часа до окончания торгов выходит подкинуть курс вверх на низких оборотах. Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.
zzzzzz написав:Рыжик сегодня молодец, как по часам, за 2 часа до окончания торгов выходит подкинуть курс вверх на низких оборотах. Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.
Під ОВДП на завтра курс тримають, побачимо, як гравці зливати почнуть валюту на МБ, чи ні, поки курс прийнятний.
strategbob написав:Не здивуюсь, якщо ми не дійдемо навіть до 27,0. В цьому контексті не знаю що робити із рештою 35%$. Зливати чи все-таки залишити для перестраховки?
... а в Долярчика голова за долярчики - не болить! - все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00 - залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)
.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....
Короткая у людей память. Забыты видно и 2007-2008,и 2013-2014. Быстро. Но зря)
zzzzzz написав:Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.
Сегодняшний выходной в США делает эту неделю весьма непредсказуемой. Участники рынка пытаются сыграть на неравномерности поступления валюты. При этом случаются как недолеты, так и перелеты. Зависит от того, сколько игроков обожглось на каких тактиках в прошлые разы.
Proofy написав:Як бы не выбори, то не очикував бы цього.
Вибори, так, додають, як фактор укріплення гривні, хоча кожної весни це відбувається і без виборів, але ще є як межа, після якої можливі коливання вгору і залежатиме це від того, хто переможе, бо якщо багато буде невдоволень, то це викличе певну нестабільність і звісно вплив на курс. Але до виборів є ще чималий проміжок, в якому планують «конвой-3», тому якщо курс доляра буде на той час приблизно 27, можлива гойдалка на 27.50, або вище, в залежності від обставин, які будуть відбуватися при проходженні українських військових суден в керченської протоці. Така картина.
Шановний, а ви не розглядаєте варіант зниження облікової ставки до виборів? Сьогодні дуже класно Сибарит написав:
Сибарит написав:Потребность в снижении учетной ставки не только созрела, но и перезрела. Тенденция к ревальвации становится пугающей. Но повод для гордости есть
Не потрібно забувати, що ми сировинна економіка. Як тільки гривня міцніє - це відразу впливає на торговий баланс, на доходи бюджету і т.п. Тримати гривню міцною, щоб показати високу зарплату в доларах - це нонсенс. Тому, що будь який опонент буде апелювати до еквівалентного росту цін на товари, послуги та комуналку. Принаймні, я б так зробив якби хтось сказав, що ми стали більше заробляти в доларах. ПС: якщо що, веду сімейний бюджет вже 10 років. Тому можу порівнювати. Ще вужче стали 27,81/27,89