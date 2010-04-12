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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 313314315316

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:57

Рыжик сегодня молодец, как по часам, за 2 часа до окончания торгов выходит подкинуть курс вверх на низких оборотах.
Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:58

  vitaliian написав:сдал в БИС по 27,87 (Киев) на сайте светится USD 27.90 27.96 https://www.bisbank.com.ua/

Чого зволікали так довго? Чи мало Вам тут інформації? Вже навіть лінивий і той зрозумів куди вітер дме майже тиждень. Вихідні Київ ЧР був 27.95/28.00. ????? Щось чекали неймовірне?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:02

  zzzzzz написав:Рыжик сегодня молодец, как по часам, за 2 часа до окончания торгов выходит подкинуть курс вверх на низких оборотах. Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.

Під ОВДП на завтра курс тримають, побачимо, як гравці зливати почнуть валюту на МБ, чи ні, поки курс прийнятний.

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:10

  Долярчик написав:
  strategbob написав:Не здивуюсь, якщо ми не дійдемо навіть до 27,0. В цьому контексті не знаю що робити із рештою 35%$. Зливати чи все-таки залишити для перестраховки?

... а в Долярчика голова за долярчики - не болить!
- все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00
- залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)

.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....

Короткая у людей память. Забыты видно и 2007-2008,и 2013-2014. Быстро. Но зря)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Хватит ли у Рыжика завтра с открытия еще подкинуть курс вверх на пару копеек, об этом мы узнаем завтра.

Сегодняшний выходной в США делает эту неделю весьма непредсказуемой.
Участники рынка пытаются сыграть на неравномерности поступления валюты. При этом случаются как недолеты, так и перелеты. Зависит от того, сколько игроков обожглось на каких тактиках в прошлые разы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25

  LuckyG написав:Короткая у людей память. Забыты видно и 2007-2008,и 2013-2014. Быстро. Но зря)

Вы еще купоны вспомните.
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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 17:28, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:27

  Перес де Куэльяр написав:
  Proofy написав:Як бы не выбори, то не очикував бы цього.

Вибори, так, додають, як фактор укріплення гривні, хоча кожної весни це відбувається і без виборів, але ще є як межа, після якої можливі коливання вгору і залежатиме це від того, хто переможе, бо якщо багато буде невдоволень, то це викличе певну нестабільність і звісно вплив на курс. Але до виборів є ще чималий проміжок, в якому планують «конвой-3», тому якщо курс доляра буде на той час приблизно 27, можлива гойдалка на 27.50, або вище, в залежності від обставин, які будуть відбуватися при проходженні українських військових суден в керченської протоці. Така картина.

*Відправлено з Чату

Шановний, а ви не розглядаєте варіант зниження облікової ставки до виборів?
Сьогодні дуже класно Сибарит написав:
  Сибарит написав:Потребность в снижении учетной ставки не только созрела, но и перезрела. Тенденция к ревальвации становится пугающей.
Но повод для гордости есть :)

Не потрібно забувати, що ми сировинна економіка. Як тільки гривня міцніє - це відразу впливає на торговий баланс, на доходи бюджету і т.п. Тримати гривню міцною, щоб показати високу зарплату в доларах - це нонсенс. Тому, що будь який опонент буде апелювати до еквівалентного росту цін на товари, послуги та комуналку. Принаймні, я б так зробив якби хтось сказав, що ми стали більше заробляти в доларах.
ПС: якщо що, веду сімейний бюджет вже 10 років. Тому можу порівнювати.
Ще вужче стали 27,81/27,89
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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