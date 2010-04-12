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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 315316317318319>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:38

Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:43

Re: Валютный рынок в контексте

Де ж ви раніше то були :-)
Банки підвищили ставки за депозитами
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

Посоветуйте когда лучше крупную сумму в баксах слить ? Сегодня вечером, или завтра днём?
Застройщик привязал меня к курсу 27.97 по меж банку. Какие прогнозы на завтра ? ))
Востаннє редагувалось necovi4 в Пон 21 січ, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:44

  strategbob написав:Шановний, а ви не розглядаєте варіант зниження облікової ставки до виборів? Сьогодні дуже класно Сибарит написав: Не потрібно забувати, що ми сировинна економіка. Як тільки гривня міцніє - це відразу впливає на торговий баланс, на доходи бюджету і т.п. Тримати гривню міцною, щоб показати високу зарплату в доларах - це нонсенс. Тому, що будь який опонент буде апелювати до еквівалентного росту цін на товари, послуги та комуналку. Принаймні, я б так зробив якби хтось сказав, що ми стали більше за

Якщо б Ви розуміли, що таке фактор сезонності, то зараз хоч тричі облікову знижуй, це не вплине аж ніяк на курс .Писав раніше, що до НР є ризики девальвації в очікуваннях, після вони спадають, бізнес і економіка потребує гривню і вона звісно зміцнюється.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Ревальвация сказывается отрицательно на почти любых экономиках, не только сырьевых.
Исключение составляют только экономики, построенные на торговле деньгами. Относительно устойчивой к ревальвации промышленность можно считать только швейцарскую - они заняли много ниш, где не ведутся ценовые войны.

В корне неправильно. Я считаю Вас человеком неглупым и довольно образованным, но любой студент знает, что ревальвация, в принципе, явление положительное. Только не нужно говорить, что она вредна экспорту и прочее, и прочее, и прочее. Оставим это штатным флудерам и членам секты «слил на всю катлету, запрыгнул в паследний вагон, завтра буит па пиисят» с сохранением авторской орфографии. Данное утверждение работает исключительно при условии разумного баланса, но никак не в сумасшедшем перекосе. Ревальвация является отличным инструментом для противодействия инфляции. С другой стороны, и может Вы это имели ввиду, ревальвация сдерживает рост активного сальдо платёжного баланса. И вот здесь есть две стороны медали. Если рост баланса происходит за счёт экономического подъёма – отлично, государство много производит и продаёт, а доходные операции превышают расходные. Противоположная ситуация - если Ваш баланс растёт не по причине роста экономики, а из-за сокращения расходной части. Вопрос конечно большой, но, скажем так, такой «рост» необходимо сдерживать. Так как на сегодняшний день экономического рывка, к моему большому сожалению, в Украине пока не наблюдается, то ревальвация выполняет обе полезные функции.

P.S. И потом, Вы же прекрасно понимаете, что есть интересы большой страны, а есть интересы частного экспортного лобби. Как правило, они не совпадают, но в любом правовом государстве существует баланс интересов. Нарушившего этот баланс немедленно стирают в порошок, примеров – масса. Должен же когда-то начать свою работу принцип «А ты не путай свою личную шерсть с государственной» (С).
И еще: Швейцария деньгами не торгует. Она их хранит. И структура ВВП там такая же как и у всех.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:55

Андрій Коболєв: «Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи, і тоді вже не буде стояти питання ціни газ, тоді вже буде стояти питання курсу долара, чи буде він 40, 50 або 60 гривень, тоді і це (обіцянки знизити ціну на газ - УНІАН) дуже швидко закінчаться»
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:57

  Перес де Куэльяр написав:Якщо б Ви розуміли, що таке фактор сезонності, то зараз хоч тричі облікову знижуй, це не вплине аж ніяк на курс .Писав раніше, що до НР є ризики девальвації в очікуваннях, після вони спадають, бізнес і економіка потребує гривню і вона звісно зміцнюється.

*Відправлено з Чату

Надіюсь ви праві і нас читають.
Із вами не спорю. Просто задаю питання і читаю відповіді. Суб'єктивно дотримуюсь твердження, що курсовою стабільністю у 2018 році гривня найбільше завдячує саме розміру облікової ставки. Все решта - це вже наслідок. Всі під це підлаштувались і маємо те що маємо.
Згідний із вами про сезонність. Про те як видно також із цієї статті багато хто цього року підготувався до сезонності, чим її суттєво згладив.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:04

  prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Давно цим займаюсь правда для обмеженого кола осіб....
комісія-3%
Вигідно для всіх
а - для мене - не потрібно заморочуватись інкасацією
б - для банку - з 3% він отримує 2% (абсолютних , тобто 66% від моєї комісії)
в - для клієнтів власників кредитних карт з грейсперіодом (вони отримують реальну кредитну ставку в 18% річних)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:06

  necovi4 написав:Посоветуйте когда лучше крупную сумму в баксах слить ? Сегодня вечером, или завтра днём?
Застройщик привязал меня к курсу 27.97 по меж банку. Какие прогнозы на завтра ? ))

лучше было слиться в четверг когда аккордбанк покупал по 28,04
последние раб.дни $ падает по 5 коп в день.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:08

  Игорь написав:
  Libo написав: В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой.

  Libo написав:- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино …
За полтора часа + $700.
Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет.
Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
:roll:

:)


Да, так и есть.
Вчера еле ноги унес, и только с десяточкой.
Вовремя понял, что казино в воскресный вечер закрывает свой уикендовский баланс и настоятельно просит всех участников нашего движения вернуть награбленное. Рюмаху и бегом домой...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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