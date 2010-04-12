Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
strategbob написав:Шановний, а ви не розглядаєте варіант зниження облікової ставки до виборів? Сьогодні дуже класно Сибарит написав: Не потрібно забувати, що ми сировинна економіка. Як тільки гривня міцніє - це відразу впливає на торговий баланс, на доходи бюджету і т.п. Тримати гривню міцною, щоб показати високу зарплату в доларах - це нонсенс. Тому, що будь який опонент буде апелювати до еквівалентного росту цін на товари, послуги та комуналку. Принаймні, я б так зробив якби хтось сказав, що ми стали більше за
Якщо б Ви розуміли, що таке фактор сезонності, то зараз хоч тричі облікову знижуй, це не вплине аж ніяк на курс .Писав раніше, що до НР є ризики девальвації в очікуваннях, після вони спадають, бізнес і економіка потребує гривню і вона звісно зміцнюється.
Сибарит написав:Ревальвация сказывается отрицательно на почти любых экономиках, не только сырьевых. Исключение составляют только экономики, построенные на торговле деньгами. Относительно устойчивой к ревальвации промышленность можно считать только швейцарскую - они заняли много ниш, где не ведутся ценовые войны.
В корне неправильно. Я считаю Вас человеком неглупым и довольно образованным, но любой студент знает, что ревальвация, в принципе, явление положительное. Только не нужно говорить, что она вредна экспорту и прочее, и прочее, и прочее. Оставим это штатным флудерам и членам секты «слил на всю катлету, запрыгнул в паследний вагон, завтра буит па пиисят» с сохранением авторской орфографии. Данное утверждение работает исключительно при условии разумного баланса, но никак не в сумасшедшем перекосе. Ревальвация является отличным инструментом для противодействия инфляции. С другой стороны, и может Вы это имели ввиду, ревальвация сдерживает рост активного сальдо платёжного баланса. И вот здесь есть две стороны медали. Если рост баланса происходит за счёт экономического подъёма – отлично, государство много производит и продаёт, а доходные операции превышают расходные. Противоположная ситуация - если Ваш баланс растёт не по причине роста экономики, а из-за сокращения расходной части. Вопрос конечно большой, но, скажем так, такой «рост» необходимо сдерживать. Так как на сегодняшний день экономического рывка, к моему большому сожалению, в Украине пока не наблюдается, то ревальвация выполняет обе полезные функции.
P.S. И потом, Вы же прекрасно понимаете, что есть интересы большой страны, а есть интересы частного экспортного лобби. Как правило, они не совпадают, но в любом правовом государстве существует баланс интересов. Нарушившего этот баланс немедленно стирают в порошок, примеров – масса. Должен же когда-то начать свою работу принцип «А ты не путай свою личную шерсть с государственной» (С). И еще: Швейцария деньгами не торгует. Она их хранит. И структура ВВП там такая же как и у всех.
Андрій Коболєв: «Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи, і тоді вже не буде стояти питання ціни газ, тоді вже буде стояти питання курсу долара, чи буде він 40, 50 або 60 гривень, тоді і це (обіцянки знизити ціну на газ - УНІАН) дуже швидко закінчаться»
Перес де Куэльяр написав:Якщо б Ви розуміли, що таке фактор сезонності, то зараз хоч тричі облікову знижуй, це не вплине аж ніяк на курс .Писав раніше, що до НР є ризики девальвації в очікуваннях, після вони спадають, бізнес і економіка потребує гривню і вона звісно зміцнюється.
Надіюсь ви праві і нас читають. Із вами не спорю. Просто задаю питання і читаю відповіді. Суб'єктивно дотримуюсь твердження, що курсовою стабільністю у 2018 році гривня найбільше завдячує саме розміру облікової ставки. Все решта - це вже наслідок. Всі під це підлаштувались і маємо те що маємо. Згідний із вами про сезонність. Про те як видно також із цієї статті багато хто цього року підготувався до сезонності, чим її суттєво згладив.
prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Давно цим займаюсь правда для обмеженого кола осіб.... комісія-3% Вигідно для всіх а - для мене - не потрібно заморочуватись інкасацією б - для банку - з 3% він отримує 2% (абсолютних , тобто 66% від моєї комісії) в - для клієнтів власників кредитних карт з грейсперіодом (вони отримують реальну кредитну ставку в 18% річних)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Libo написав: В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой.
Libo написав:- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино … За полтора часа + $700. Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет. Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
Да, так и есть. Вчера еле ноги унес, и только с десяточкой. Вовремя понял, что казино в воскресный вечер закрывает свой уикендовский баланс и настоятельно просит всех участников нашего движения вернуть награбленное. Рюмаху и бегом домой...