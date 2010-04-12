Додано: Пон 21 січ, 2019 17:52

Сибарит написав: Ревальвация сказывается отрицательно на почти любых экономиках, не только сырьевых.

Исключение составляют только экономики, построенные на торговле деньгами. Относительно устойчивой к ревальвации промышленность можно считать только швейцарскую - они заняли много ниш, где не ведутся ценовые войны. Ревальвация сказывается отрицательно на почти любых экономиках, не только сырьевых.Исключение составляют только экономики, построенные на торговле деньгами. Относительно устойчивой к ревальвации промышленность можно считать только швейцарскую - они заняли много ниш, где не ведутся ценовые войны.

В корне неправильно. Я считаю Вас человеком неглупым и довольно образованным, но любой студент знает, что ревальвация, в принципе, явление положительное. Только не нужно говорить, что она вредна экспорту и прочее, и прочее, и прочее. Оставим это штатным флудерам и членам секты «слил на всю катлету, запрыгнул в паследний вагон, завтра буит па пиисят» с сохранением авторской орфографии. Данное утверждение работает исключительно при условии разумного баланса, но никак не в сумасшедшем перекосе. Ревальвация является отличным инструментом для противодействия инфляции. С другой стороны, и может Вы это имели ввиду, ревальвация сдерживает рост активного сальдо платёжного баланса. И вот здесь есть две стороны медали. Если рост баланса происходит за счёт экономического подъёма – отлично, государство много производит и продаёт, а доходные операции превышают расходные. Противоположная ситуация - если Ваш баланс растёт не по причине роста экономики, а из-за сокращения расходной части. Вопрос конечно большой, но, скажем так, такой «рост» необходимо сдерживать. Так как на сегодняшний день экономического рывка, к моему большому сожалению, в Украине пока не наблюдается, то ревальвация выполняет обе полезные функции.P.S. И потом, Вы же прекрасно понимаете, что есть интересы большой страны, а есть интересы частного экспортного лобби. Как правило, они не совпадают, но в любом правовом государстве существует баланс интересов. Нарушившего этот баланс немедленно стирают в порошок, примеров – масса. Должен же когда-то начать свою работу принцип «А ты не путай свою личную шерсть с государственной» (С).И еще: Швейцария деньгами не торгует. Она их хранит. И структура ВВП там такая же как и у всех.