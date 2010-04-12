Тогда, я ещё не знал, буду брать недвигу или нет. Ок, сегодня сольюсь по 27.92. Уже попал на 100 баксов))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:09
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:10
я сегодня слился по 27,87 по Киеву уже все обменки светят 27,80
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:13
Жесть, нужно держаться за обменку зубами )))
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:18
SherLock
Согласен.
И еще добавлю, что (назовем это так) макроэкономическая и финансовая стабилизация в условиях такого крупного государства как Украина, обязательно приведет к буму прямых иностранных инвестиций. А у нас тут конь не валялся. Через это горлышко скоро хлынет валютный поток. Готовьтесь. И в течение года з/п сразу до тыщи.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:20
Заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинській:
"Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для "загону алєней", тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань".
Вова на жаргоне как на фортепьяно
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:25
... стратегія стратегічного стратега)))
...а я не переймаюсь - в мене всюди під фонд!
- ну, майже всюди в Ідеї 8К перекинув... - але, вже цього тижня, можу 18К забрати!
(ремонт навесні)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 січ, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:26
Считай, что эту сотку ты заплатил за хранение и душевное спокойствие.
Ты же был спокоен, когда сидел в долларе, не так ли? Был.
Пропить эту сотку или заплатить проститутке, мы запроста и не глядя ...
А заплатить за сохранность своего капитала, своих нервов или, например, за коммуналку у нас начинается нервный срыв.
Не переживай. Держи хвост пистолетом.
Я с тобой.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:46
Мизантрóп
В.Лепушинський руйнує міфи:
• Міф 1: НБУ забирає з економіки гроші, яких їй не вистачає.
Реальність: Коли НБУ випускає депозитні сертифікати, він не лишає банки без грошей;
• Міф 2: Коли НБУ забирає гроші на депозитні сертифікати, він не дає банкам видавати кредити.
Реальність: Банківське кредитування і випуск НБУ депозитних сертификатів - не пов’язані процеси;
• Міф 3: Витрати на сплату відсотків по депсертифікатам НБУ - це безцільна емісія гривні "в трубу".
Реальність: Витрати на виплату відсотків по депозитних сертифікатах покриваються за рахунок доходів НБУ, а не за рахунок друкування нових грошей. При цьому витрати НБУ на депозитні сертифікати - це ціна за стабільність гривні.
"Без утримання процентних ставок на досить високому рівні НБУ не знизив би інфляцію з 43,3% до 12,4% в 2016 році. Не варто забувати, що цього вдалося досягти, незважаючи на масштабну виплату вкладникам збанкрутілих банків Фондом гарантування вкладів"
не спілкуюсь з порохоботами
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