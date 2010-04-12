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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 316317318319>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:09

  vitaliian написав:раб.дни $ падает по 5 коп в день.

Тогда, я ещё не знал, буду брать недвигу или нет. Ок, сегодня сольюсь по 27.92. Уже попал на 100 баксов))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:10

  necovi4 написав:
  vitaliian написав:раб.дни $ падает по 5 коп в день.

Тогда, я ещё не знал, буду брать недвигу или нет. Ок, сегодня сольюсь по 27.92. Уже попал на 100 баксов))
я сегодня слился по 27,87 по Киеву уже все обменки светят 27,80
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:13

  vitaliian написав:
  necovi4 написав:
  vitaliian написав:раб.дни $ падает по 5 коп в день.

Тогда, я ещё не знал, буду брать недвигу или нет. Ок, сегодня сольюсь по 27.92. Уже попал на 100 баксов))
я сегодня слился по 27,87 по Киеву уже все обменки светят 27,80

Жесть, нужно держаться за обменку зубами )))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:18

SherLock

Согласен.
И еще добавлю, что (назовем это так) макроэкономическая и финансовая стабилизация в условиях такого крупного государства как Украина, обязательно приведет к буму прямых иностранных инвестиций. А у нас тут конь не валялся. Через это горлышко скоро хлынет валютный поток. Готовьтесь. И в течение года з/п сразу до тыщи.

8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:20

Заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинській:

"Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для "загону алєней", тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань".

Вова на жаргоне как на фортепьяно :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:25

... стратегія стратегічного стратега)))

  LuckyG написав:
  Долярчик написав:
  strategbob написав:Не здивуюсь, якщо ми не дійдемо навіть до 27,0. В цьому контексті не знаю що робити із рештою 35%$. Зливати чи все-таки залишити для перестраховки?

... а в Долярчика голова за долярчики - не болить!
- все злито/розіпхано минуло тижня по знайомих пА 28,00
- залишив трохи лише для закупівлі товару(ну і ще два доларо-стопчики є на березень і квітень - теж для закупки товару)

.... тож, вже вся моя гривня пріє у трьох банках на депо-стовпчиках до лютого-березня-квітня-травня-червня....

Короткая у людей память. Забыты видно и 2007-2008,и 2013-2014. Быстро. Но зря)

...а я не переймаюсь - в мене всюди під фонд!
- ну, майже всюди :oops: в Ідеї 8К перекинув... :oops: - але, вже цього тижня, можу 18К забрати! 8)
(ремонт навесні) :wink:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 21 січ, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:26

  necovi4 написав: Уже попал на 100 баксов))


Считай, что эту сотку ты заплатил за хранение и душевное спокойствие.
Ты же был спокоен, когда сидел в долларе, не так ли? Был.
Пропить эту сотку или заплатить проститутке, мы запроста и не глядя ...
А заплатить за сохранность своего капитала, своих нервов или, например, за коммуналку у нас начинается нервный срыв.
Не переживай. Держи хвост пистолетом.
Я с тобой. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:30

  prodigy написав:Заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинській:

"Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для "загону алєней", тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань".

Вова на жаргоне как на фортепьяно :mrgreen:

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:38

  Libo написав:Держи хвост пистолетом.
Я с тобой. :lol:

Спасибо бро))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:46

Мизантрóп

В.Лепушинський руйнує міфи:
• Міф 1: НБУ забирає з економіки гроші, яких їй не вистачає.
Реальність: Коли НБУ випускає депозитні сертифікати, він не лишає банки без грошей;
• Міф 2: Коли НБУ забирає гроші на депозитні сертифікати, він не дає банкам видавати кредити.
Реальність: Банківське кредитування і випуск НБУ депозитних сертификатів - не пов’язані процеси;
• Міф 3: Витрати на сплату відсотків по депсертифікатам НБУ - це безцільна емісія гривні "в трубу".
Реальність: Витрати на виплату відсотків по депозитних сертифікатах покриваються за рахунок доходів НБУ, а не за рахунок друкування нових грошей. При цьому витрати НБУ на депозитні сертифікати - це ціна за стабільність гривні.
"Без утримання процентних ставок на досить високому рівні НБУ не знизив би інфляцію з 43,3% до 12,4% в 2016 році. Не варто забувати, що цього вдалося досягти, незважаючи на масштабну виплату вкладникам збанкрутілих банків Фондом гарантування вкладів"
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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