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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 316317318319

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:48

Народ уже основательно погрузился в "теплую ванну".
Сейчас всё держится на том, что:
1. Свободная грн пересичных уходит на реформированные коммуналку, транспорт, связь и т.д.
2. Свободная грн крупных игроков - в различных бумагах около 20% годовых. Банкам можно и не кредитовать. Пылесосим гривну у пересичных и перекладываем в ОВГЗ, и имеем свой профит без напряга и рисков
3. Импорт тормозится, НДС задерживается. Что создает гривнедефицит и видимость "мицной" грн

Но стоит только:
1. Снизить учётку
2. Приоткрыть бюджетный краник
3. Выбрать "несогласованного" кандидата
4. Отправить пару корабликов в Керчь
5. Не сойтись с МВФ по некоторым пунктам, и отложить транши, а следом и завалить выплаты по долгам
6. Получить любой сюрприз из-за поребрика

- исход из гривны будет лавинообразным, и валюты всем не хватит.

На чём сейчас ревальвация? У нас вырос экспорт и валюта бьёт фонтаном?
Я думаю, секрет в зажатии экономики, и высасывании гривны из экономики высокой коммуналкой и процентными ставками. Но как долго это может продолжаться? И где брать валюту на выплаты долгов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:54

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:• Міф 2: Коли НБУ забирає гроші на депозитні сертифікати, він не дає банкам видавати кредити.
Реальність: Банківське кредитування і випуск НБУ депозитних сертификатів - не пов’язані процеси;

Немного лукавит.
Выпуск депосертификатов действительно не мешает банкам кредитовать. Тут зависимость обратная. Необходимость выпуска сертификатов - следствие проблем с кредитованием. Если бы банки могли кредитовать с приемлемым уровнем риска, они бы не приобретали сертификаты.
Т.е. процессы связаны, но не так, как сформулирован миф.

Главный миф остался не развеян.
Миф заключается в том, что НБУ навязывает банкам свои сертификаты. На самом деле это добровольно, и нужны сертификаты банкам, а не НБУ. Это спасение банков от избыточной ликвидности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:58

  prodigy написав:Заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинській:

"Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для "загону алєней", тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань".

Вова на жаргоне как на фортепьяно :mrgreen:

А он тут под какой учёткой?
Или просто читатель?
Учится плохому с форума, кино.
Население голое,было мало откатной бюджетной гривны,вот и не повелись "олени",купить сотку на последние,вот и вся соль,лукавит мой тёзка,если только не сознательно вводит в заблуждение.
А что завтра? На МБ больше будет продавцов,НБУ конечно выставит бид на уровне 27.90,но думаю всё равно продавят ниже,вангую короче закончим день примерно такими котировками по МБ: 27.87 на 27.89,ну а наличка будет примерно на том же уровне.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:00

Вкладчик1234

не будите спящую собаку...проснется и будет вам "зрада"
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не спілкуюсь з порохоботами
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