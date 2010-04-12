Додано: Пон 21 січ, 2019 18:48

Народ уже основательно погрузился в "теплую ванну".

Сейчас всё держится на том, что:

1. Свободная грн пересичных уходит на реформированные коммуналку, транспорт, связь и т.д.

2. Свободная грн крупных игроков - в различных бумагах около 20% годовых. Банкам можно и не кредитовать. Пылесосим гривну у пересичных и перекладываем в ОВГЗ, и имеем свой профит без напряга и рисков

3. Импорт тормозится, НДС задерживается. Что создает гривнедефицит и видимость "мицной" грн



Но стоит только:

1. Снизить учётку

2. Приоткрыть бюджетный краник

3. Выбрать "несогласованного" кандидата

4. Отправить пару корабликов в Керчь

5. Не сойтись с МВФ по некоторым пунктам, и отложить транши, а следом и завалить выплаты по долгам

6. Получить любой сюрприз из-за поребрика



- исход из гривны будет лавинообразным, и валюты всем не хватит.



На чём сейчас ревальвация? У нас вырос экспорт и валюта бьёт фонтаном?

Я думаю, секрет в зажатии экономики, и высасывании гривны из экономики высокой коммуналкой и процентными ставками. Но как долго это может продолжаться? И где брать валюту на выплаты долгов?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин