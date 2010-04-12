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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 318319320321322323>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:23

У 2018 році СЕП повністю задовольняла потреби вітчизняної банківської системи в міжбанківських переказах у національній валюті та надійно і стабільно виконувала свої функції.
Щоденно система обробляла близько 1,4 млн платежів на суму понад 100 млрд грн.
Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів.
Загалом за минулий рік через систему здійснено 357 млн початкових платежів на суму 25 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 19% за сумою, ніж у 2017 році (332 млн початкових платежів на суму 21 трлн грн відповідно).
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:24

  дарий написав:Либо - как всегда уважуха...
Однако вопрос, где он все таки проживает...
Вот просто - интересно!


На данный момент в Африке. Интернациональный финансовый долг.
В моем большом и очень добром сердце есть место и для этого замечательного края, с которым с самой юности нас прочно связала судьба. :oops:
Тут часто снятся наши цветущие вишни, ароматный белый налив, душистый мёд, караси в сметане и наши самые красивые украиночки. :roll:
С первыми птицами прилетаю. :wink:

https://www.youtube.com/watch?v=jKcBZlPHC3o
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:26

  Libo написав:
  дарий написав:Либо - как всегда уважуха...
Однако вопрос, где он все таки проживает...
Вот просто - интересно!


На данный момент в Африке. Интернациональный финансовый долг.
В моем большом и очень добром сердце есть место и для этого замечательного края, с которым с самой юности нас прочно связала судьба. :oops:
Тут часто снятся наши цветущие вишни, ароматный белый налив, душистый мёд, караси в сметане и наши самые красивые украиночки. :roll:
С первыми птицами прилетаю. :wink:

https://www.youtube.com/watch?v=jKcBZlPHC3o


Видел...Также очень понравилось... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Банкам можно и не кредитовать

Было бы кого кредитовать. Мне Приват и Альфа все телефоны оборвали предлагая взять у них кредит. Всех в подряд кредитует только форвард.
Свободная грн пересичных уходит на реформированные коммуналку, транспорт, связь и т.д.
справедливости ради не у всех проблема с деньгами, кто-то наоборот стал получать существенно больше. После майдана появился класс "новых украинцев". Интересно наблюдать за такими людьми, их первые покупки это квартира и джип (прямо как я в 2008). Их не заботит цена на топливо и отопление, только свой личный статус. Посмотрите сколько высоток выросло в Киеве и пригороде за 2-3 года. Кто-то же покупает квартиры в них.
Импорт тормозится
приведите пример какого нибудь импортного дефицита. Прежде всего топлива (его мы импортируем больше всего). В моем районе плюс 2 новых АЗС за год. Вчера был в Ашане офигел от ассортимента импортных колбас, при том что своих как бы хватает.
На чём сейчас ревальвация?

Вас не посещала мысль что курс 24 был неадекватно завышенным? Панически-психологическим. Все ждали открытой агрессии со стороны России, метеоритов на голову и апокалипсиса. Сейчас понемногу пришли в чувства, жизнь продолжается. Кто не сбежал достаёт валюту обновить машину, ремонт, несёт на депозит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 19:53, всього редагувалось 9 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:30

Re: Валютный рынок в контексте

К нашим местным забавам....
Оценил фразу Бонифация - У Петра Алексеевича больше шансов Победить во втором туре, чем в него выйти.
Это Беня...Он такой.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:34

Репатріація дивідендів з України за кордон у 2018 році
Зображення

теперь ясно кто обвалил курс в июле с 26,20 до 27,0
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:45

  zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 22.00
Продаж 0.00


Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн

На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.


(56+280+248)/22 = 26,545 грн.
Не впечатлило :)
Впрочем, согласен, сам по себе спор - ни к чему. Кто-то имеет оперативную информацию о выходе НБУ и анализирует реакцию рынка. А кто-то смотрит спустя сутки - и что ему с этой информацией делать?...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:46

Покупка долларов и евро через интернет или в специальном банкомате.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:47

  Libo написав:
  дарий написав:Либо - как всегда уважуха...
Однако вопрос, где он все таки проживает...
Вот просто - интересно!


На данный момент в Африке. Интернациональный финансовый долг.
В моем большом и очень добром сердце есть место и для этого замечательного края, с которым с самой юности нас прочно связала судьба. :oops:
Тут часто снятся наши цветущие вишни, ароматный белый налив, душистый мёд, караси в сметане и наши самые красивые украиночки. :roll:
С первыми птицами прилетаю. :wink:

https://www.youtube.com/watch?v=jKcBZlPHC3o
Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...
Востаннє редагувалось Den в Пон 21 січ, 2019 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:47

  vitaliian написав:приведите пример какого нибудь импортного дефицита

Читал жалобы импортёров тканей в фейсбуке, сейчас не могу найти ссылку.
Суть в том, что таможне поставили задачу собирать больше.
Они не придумали ничего лучшего, как завышать таможенную стоимость для белых импортеров. В итоге товар или стоит, или не проходит, или его цена превышает разумные пределы.

При этом "серые импортеры" платят "на лапу" как обычно, и никаких доп. трудностей не испытывают.

Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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