Додано: Пон 21 січ, 2019 19:27

Вкладчик1234 написав: Банкам можно и не кредитовать Банкам можно и не кредитовать

Свободная грн пересичных уходит на реформированные коммуналку, транспорт, связь и т.д.

Импорт тормозится

На чём сейчас ревальвация?

Было бы кого кредитовать. Мне Приват и Альфа все телефоны оборвали предлагая взять у них кредит. Всех в подряд кредитует только форвард.справедливости ради не у всех проблема с деньгами, кто-то наоборот стал получать существенно больше. После майдана появился класс "новых украинцев". Интересно наблюдать за такими людьми, их первые покупки это квартира и джип (прямо как я в 2008). Их не заботит цена на топливо и отопление, только свой личный статус. Посмотрите сколько высоток выросло в Киеве и пригороде за 2-3 года. Кто-то же покупает квартиры в них.приведите пример какого нибудь импортного дефицита. Прежде всего топлива (его мы импортируем больше всего). В моем районе плюс 2 новых АЗС за год. Вчера был в Ашане офигел от ассортимента импортных колбас, при том что своих как бы хватает.Вас не посещала мысль что курс 24 был неадекватно завышенным? Панически-психологическим. Все ждали открытой агрессии со стороны России, метеоритов на голову и апокалипсиса. Сейчас понемногу пришли в чувства, жизнь продолжается. Кто не сбежал достаёт валюту обновить машину, ремонт, несёт на депозит.