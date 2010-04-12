RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 319320321322323>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:49

Звіт Голови НБУ Якова Смолія у Верховній Раді України про ді

У підсумку банківський сектор продемонстрував гарні результати. На сьогодні в Україні працюють 77 банків, включаючи 4 державних та 22 банки з іноземним капіталом. Банківська система не лише стійка, докапіталізована і прозора, а й вперше за п’ять років – прибуткова.

Довіра населення до банківської системи зміцнюється. Населення збільшило гривневі вклади на 15% за рік.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... TofA1K_vHQ
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4803
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2064 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:49

  Libo написав:
  Игорь написав:
  Libo написав: В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой.

  Libo написав:- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино …
За полтора часа + $700.
Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет.
Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
:roll:



Да, так и есть.
Вчера еле ноги унес, и только с десяточкой.
Вовремя понял, что казино в воскресный вечер закрывает свой уикендовский баланс и настоятельно просит всех участников нашего движения вернуть награбленное. Рюмаху и бегом домой...
:lol: :lol: :lol:


В Уганде - точно да...
Да и субботы там с понедельниками точно перемешиваются...
:oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 982
З нами з: 21.01.17
Подякував: 481 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:51

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:приведите пример какого нибудь импортного дефицита

Читал жалобы импортёров тканей в фейсбуке, сейчас не могу найти ссылку.
Суть в том, что таможне поставили задачу собирать больше.
Они не придумали ничего лучшего, как завышать таможенную стоимость для белых импортеров. В итоге товар или стоит, или не проходит, или его цена превышает разумные пределы.

При этом "серые импортеры" платят "на лапу" как обычно, и никаких доп. трудностей не испытывают.

Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
Насчёт серых сто процентов !! Только после кипиша теперь в другой карман падает :) База сбора Ведмежа Вежа :) ....
Den
 
Повідомлень: 379
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...


Конечно не работать там!
А отдыхать в шарме по нашим доходам довольно комфортно.

Антисанитария?
Как мне рассказывал местный египтянин:
Израиловка взяла наш Синай.
Мы подождали, када они сделали инфраструктуру - и,забрали обратно... :D
Как вам таке?
:!:
В крыму (епипетский вариант точно не пройдет) или на азове лучше...?
:oops:
Я Вас умоляю....

И,кстати, россиякам сейчас попасть в Шарм - вааще труба.
Они перли вначале через Турцию (расходы опять таки).
Потом через Елат (одно время).
Щас бедные через Иорданию...(обе страны не бесплатные).

Не понимаю пока смысл такого жесткого торга у империи с епиптом...(самолет не оправдание, тем паче для империи)
народ точно в ж***...
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 21 січ, 2019 20:20, всього редагувалось 4 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 982
З нами з: 21.01.17
Подякував: 481 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по полной, как напр. Беню. Он кстати сам об этом говорил в интервью Кошкиной. https://youtu.be/jNKgNt5K-5I
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 06.04.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:00

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу :) У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)
Den
 
Повідомлень: 379
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:01

  Den написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу :) У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)

Туда им и дорога. В бизнесе не должно быть случайных людей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 06.04.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:02

  дарий написав:
  Den написав:Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...


Конечно не работать там!
А отдыхать в шарме по нашим доходам довольно комфортно.

Антисанитария?
Как мне рассказывал местный египтянин:
Израиловка взяла наш Синай.
Мы подождали, када они сделали инфраструктуру - и,забрали обратно... :D
Как вам таке?
:!:
В крыму или на азове лучше...?
:oops:
Я Вас умоляю....
Я на про отели :) а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!
Den
 
Повідомлень: 379
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:06

  Den написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав: там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу :) У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)

Туда им и дорога. В бизнесе не должно быть случайных людей.
Верно .... Я бы вообще установил минималку 10.000 и .. Если не можешь иди на найм... Твоё место полюбому займёт конкурирующая фирма ...
Den
 
Повідомлень: 379
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Верно .... Я бы вообще установил минималку 10.000 и .. Если не можешь иди на найм... Твоё место полюбому займёт конкурирующая фирма ...
в умных странах так и делают. А как иначе заставить работодателя платить адекватные зарплаты? С такими зарплатами кто может уезжает, через пару лет уже за 10к будет некого брать. Будут с афганистана раб.силу приглашать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 06.04.16
Подякував: 140 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 319320321322323>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, imlex, дарий і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1419, 1420, 1421
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14209 1642362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 17:21
delug
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6530 1396409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 00:12
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 265227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.