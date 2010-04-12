У підсумку банківський сектор продемонстрував гарні результати. На сьогодні в Україні працюють 77 банків, включаючи 4 державних та 22 банки з іноземним капіталом. Банківська система не лише стійка, докапіталізована і прозора, а й вперше за п’ять років – прибуткова.
Довіра населення до банківської системи зміцнюється. Населення збільшило гривневі вклади на 15% за рік.
Libo написав: В хорошем выигрыше всегда только казино. А не игроки с банальной линейной логикой.
Libo написав:- А ведь мизера ходят парами!, - вспомнил он закон преферанса и пошел в казино … За полтора часа + $700. Вот сейчас сижу и что-то опять туда настойчиво зовет. Там явно будет грандиозная субботняя движуха!
Да, так и есть. Вчера еле ноги унес, и только с десяточкой. Вовремя понял, что казино в воскресный вечер закрывает свой уикендовский баланс и настоятельно просит всех участников нашего движения вернуть награбленное. Рюмаху и бегом домой...
В Уганде - точно да... Да и субботы там с понедельниками точно перемешиваются...
vitaliian написав:приведите пример какого нибудь импортного дефицита
Читал жалобы импортёров тканей в фейсбуке, сейчас не могу найти ссылку. Суть в том, что таможне поставили задачу собирать больше. Они не придумали ничего лучшего, как завышать таможенную стоимость для белых импортеров. В итоге товар или стоит, или не проходит, или его цена превышает разумные пределы.
При этом "серые импортеры" платят "на лапу" как обычно, и никаких доп. трудностей не испытывают.
Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
Насчёт серых сто процентов !! Только после кипиша теперь в другой карман падает База сбора Ведмежа Вежа ....
Den написав:Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...
Конечно не работать там! А отдыхать в шарме по нашим доходам довольно комфортно.
Антисанитария? Как мне рассказывал местный египтянин: Израиловка взяла наш Синай. Мы подождали, када они сделали инфраструктуру - и,забрали обратно... Как вам таке?
В крыму (епипетский вариант точно не пройдет) или на азове лучше...?
Я Вас умоляю....
И,кстати, россиякам сейчас попасть в Шарм - вааще труба. Они перли вначале через Турцию (расходы опять таки). Потом через Елат (одно время). Щас бедные через Иорданию...(обе страны не бесплатные).
Не понимаю пока смысл такого жесткого торга у империи с епиптом...(самолет не оправдание, тем паче для империи) народ точно в ж***...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 21 січ, 2019 20:20, всього редагувалось 4 разів.
Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по полной, как напр. Беню. Он кстати сам об этом говорил в интервью Кошкиной. https://youtu.be/jNKgNt5K-5I
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 20:00, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)
Вкладчик1234 написав:Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)
Туда им и дорога. В бизнесе не должно быть случайных людей.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Den написав:Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...
Конечно не работать там! А отдыхать в шарме по нашим доходам довольно комфортно.
Антисанитария? Как мне рассказывал местный египтянин: Израиловка взяла наш Синай. Мы подождали, када они сделали инфраструктуру - и,забрали обратно... Как вам таке?
В крыму или на азове лучше...?
Я Вас умоляю....
Я на про отели а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!
Вкладчик1234 написав: там где у одних продажи снижаются у других - повышаются, идёт сильнейший передел рынка. Те кто смог договориться - процветают, других щимят по всей строгости, как напр. Беню.
Так это относится ко всему бизнесу У меня в моей сфере массовые закрытия фирм .. А всё потому что зп аренда и требования выросли , а жлоб владельцы вовремя не перестроились (в итоге потеряли персонал и всё !!!)
Туда им и дорога. В бизнесе не должно быть случайных людей.
Верно .... Я бы вообще установил минималку 10.000 и .. Если не можешь иди на найм... Твоё место полюбому займёт конкурирующая фирма ...
Den написав:Верно .... Я бы вообще установил минималку 10.000 и .. Если не можешь иди на найм... Твоё место полюбому займёт конкурирующая фирма ...
в умных странах так и делают. А как иначе заставить работодателя платить адекватные зарплаты? С такими зарплатами кто может уезжает, через пару лет уже за 10к будет некого брать. Будут с афганистана раб.силу приглашать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz