Додано: Пон 21 січ, 2019 19:54

Den написав: Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ... Та ну нах... Антисанитария , Нигеры вечные инфекции .... Однокласник работает в Египте от Авиакона за 5000у.е в месяс ... Уже два года как контракт закончился , а домой не отпускают .. Говорит ну его нах ...

Конечно не работать там!А отдыхать в шарме по нашим доходам довольно комфортно.Антисанитария?Как мне рассказывал местный египтянин:Израиловка взяла наш Синай.Мы подождали, када они сделали инфраструктуру - и,забрали обратно...Как вам таке?В крыму (епипетский вариант точно не пройдет) или на азове лучше...?Я Вас умоляю....И,кстати, россиякам сейчас попасть в Шарм - вааще труба.Они перли вначале через Турцию (расходы опять таки).Потом через Елат (одно время).Щас бедные через Иорданию...(обе страны не бесплатные).Не понимаю пока смысл такого жесткого торга у империи с епиптом...(самолет не оправдание, тем паче для империи)народ точно в ж***...