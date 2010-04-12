vitaliian написав:приведите пример какого нибудь импортного дефицита
Читал жалобы импортёров тканей в фейсбуке, сейчас не могу найти ссылку. Суть в том, что таможне поставили задачу собирать больше. Они не придумали ничего лучшего, как завышать таможенную стоимость для белых импортеров. В итоге товар или стоит, или не проходит, или его цена превышает разумные пределы.
При этом "серые импортеры" платят "на лапу" как обычно, и никаких доп. трудностей не испытывают.
Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются
Это Соколовский писал. Я утром кидал ссылку сюда на форум. Я верю Соколовскому т.к. смотрю оперативные данные Держказначейства. По состоянию на 20 января сборы от таможни уже на 3 млрд.грн ниже сборов на ту же дату прошлого года.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 січ, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Результати валютних інтервенцій НБУ 14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 22.00 Продаж 0.00
Данные совпадают с анализом ликвидности. Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн ) 14 - 56 млн грн 15-16 - 0 17 - 280 млн.грн 18 - 248 млн.грн
На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
(56+280+248)/22 = 26,545 грн. Не впечатлило
Я ждал этот подсчет... ))) Вы упустили из виду недельный своп (судя по всему, на 1 млн евро с haire cut в размере 3%), осуществленный 11 января сего года. Вторая часть свопа (продажа 1 млн евро с датой валютирования 18 января) и дает недостающие 32 млн в Ваш расчет. 248 млн - это результат двух операций, а именно - интервенции НБУ в виде покупки 10 млн долларов и продажа 1 млн евро (закрытие операции своп). При этом своп не является интервенцией. Теперь результат сходится?
Den написав:vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..
Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.
Den написав:vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..
Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.
мега единственный банк который нуждается в докапитализации и сроку ему отмерили до апреля.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz