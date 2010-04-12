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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 320321322323>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:09

По теме

Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...
Востаннє редагувалось Den в Пон 21 січ, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:приведите пример какого нибудь импортного дефицита

Читал жалобы импортёров тканей в фейсбуке, сейчас не могу найти ссылку.
Суть в том, что таможне поставили задачу собирать больше.
Они не придумали ничего лучшего, как завышать таможенную стоимость для белых импортеров. В итоге товар или стоит, или не проходит, или его цена превышает разумные пределы.

При этом "серые импортеры" платят "на лапу" как обычно, и никаких доп. трудностей не испытывают.

Таким образом и белых загоняют в "серые схемы". И собираемость только снижаются


Это Соколовский писал. Я утром кидал ссылку сюда на форум.
Я верю Соколовскому т.к. смотрю оперативные данные Держказначейства.
По состоянию на 20 января сборы от таможни уже на 3 млрд.грн ниже сборов на ту же дату прошлого года.


Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 січ, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:11

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....

финмон не спросил откуда дровишки?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:12

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы раздробили на родственников или всю сумму на себя оформили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:13

vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:15

  zzzzzz написав:
  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вы раздробили на родственников или всю сумму на себя оформили ?

На себя 500 и на жену 500... Написал Экперимент ... Если потеряю будет не жалко (понимаю что в фонд не попадаю) .. Гривна взята с прихода а не обменяна с СКВ
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:16

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 22.00
Продаж 0.00


Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн

На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.


(56+280+248)/22 = 26,545 грн.
Не впечатлило :)

Я ждал этот подсчет... ))) Вы упустили из виду недельный своп (судя по всему, на 1 млн евро с haire cut в размере 3%), осуществленный 11 января сего года. Вторая часть свопа (продажа 1 млн евро с датой валютирования 18 января) и дает недостающие 32 млн в Ваш расчет.
248 млн - это результат двух операций, а именно - интервенции НБУ в виде покупки 10 млн долларов и продажа 1 млн евро (закрытие операции своп). При этом своп не является интервенцией. Теперь результат сходится? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:16

  Den написав:vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..


Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:19

  zzzzzz написав:
  Den написав:vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..


Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.

мега единственный банк который нуждается в докапитализации и сроку ему отмерили до апреля.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:21

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...


тогда лучше в Уркгаз и Украэксим...Мегабанк 5 лет не протянет (не удивлюсь если через 2 года у Мегабанка остануться отделения только в Харькове и области)
не спілкуюсь з порохоботами
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