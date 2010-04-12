Додано: Пон 21 січ, 2019 20:33

Den написав: Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же... Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...

Поздравляю! Удачно разместили деньги."Любопытно второе место в рейтинге по прибыльности, занимаемое РВС Банком, который подлежит ликвидации. Это — переходный банк, созданный на основе неплатежеспособного Омега Банка. В августе его выкупила у Фонда гарантирования вкладов "Украинская бизнес группа". Согласно договору, компания, купившая банк, до 21 сентября должна была привести деятельность финучреждения в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, но не сделала этого.В соответствии с процедурой, банк должен был отправиться на ликвидацию, если инвестор не укладывается в срок, но компания, купившая РВС Банк, через суд заблокировала такое развитие событий. Стоит отметить, что единственный способ, которым суд может вмешаться в деятельность НБУ и ФГВФЛ — это принять временные меры до разрешения судебного спора между регулятором и инвестором. Ключевое слово — временные, то есть рано или поздно банк подлежит ликвидации.Согласно отчетности РВС Банк, финучреждение получило доход, в основном, по статье "другие операционные доходы".это было 3 года назад, но за всю историю БС Украины только один утопленник/погорелец выжил