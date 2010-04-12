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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 320321322323

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:25

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Я на про отели а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!


Если Вы зимой сможете у нас позагорать и покупаться - абсолютно не против.

Пока теплые источники Закарпатья...
Осень-весна комфортнее...
Сервис-то таке.
:oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 21 січ, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:25

  дарий написав:Через полтора месяца.
Точно проиграете... :D
Еще в пятницу сливать надо было...
Теперь до выборов минуса фиксируйте...
:mrgreen:

Да, какие выборы, и полтора месяца, у меня завтра сделка. 100% оплата)))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте

  necovi4 написав:Да, какие выборы, и полтора месяца, у меня завтра сделка. 100% оплата)))


28 будет неплохой вариант...
:shock:
Киев, мабуть, врядли...
:(

Неплохой вариант Крыжополь.
Доехать надо.... :D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 21 січ, 2019 20:30, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:
  Den написав:vitaliian Не те суммы что-бы спрашивать..


Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.

мега единственный банк который нуждается в докапитализации и сроку ему отмерили до апреля.
И чё хана моему депозиту ? :) Неудачный значит ... Хотя открыл пока на 3 мес ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:28

  дарий написав:
  Den написав:Я на про отели а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!


Если Вы зимой сможете у нас позагорать и покупаться - абсолютно не против.

Пока теплые источники Закарпатья...
Осень-весна комфортнее...
Сервис-то таке.
:oops:
Ежу на лыжи всё время в Пилипец и заодно заезжаю в Косино ... Зимой просто другой вид Отдыха :) Гранд Отель красава ....
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:30

  Den написав: И чё хана моему депозиту ? :) Неудачный значит ... Хотя открыл пока на 3 мес ...

ветка меги живёт вот тут https://forum.finance.ua/topic449.html?start=2540
я кстати тоже клиент меги с 2015 г. чтобы не офтопить, про мегу прошу писать туда.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:Ежу на лыжи всё время в Пилипец и


Согласен.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:32

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...


Странный немного выбор банков.
С РВСом - вообще погорячились Вы...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:33

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...


Поздравляю! Удачно разместили деньги.

"Любопытно второе место в рейтинге по прибыльности, занимаемое РВС Банком, который подлежит ликвидации. Это — переходный банк, созданный на основе неплатежеспособного Омега Банка. В августе его выкупила у Фонда гарантирования вкладов "Украинская бизнес группа". Согласно договору, компания, купившая банк, до 21 сентября должна была привести деятельность финучреждения в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, но не сделала этого.

В соответствии с процедурой, банк должен был отправиться на ликвидацию, если инвестор не укладывается в срок, но компания, купившая РВС Банк, через суд заблокировала такое развитие событий. Стоит отметить, что единственный способ, которым суд может вмешаться в деятельность НБУ и ФГВФЛ — это принять временные меры до разрешения судебного спора между регулятором и инвестором. Ключевое слово — временные, то есть рано или поздно банк подлежит ликвидации.

Согласно отчетности РВС Банк, финучреждение получило доход, в основном, по статье "другие операционные доходы".

это было 3 года назад, но за всю историю БС Украины только один утопленник/погорелец выжил
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

  4x4 написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн

На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.


(56+280+248)/22 = 26,545 грн.
Не впечатлило :)

Я ждал этот подсчет... ))) Вы упустили из виду недельный своп (судя по всему, на 1 млн евро с haire cut в размере 3%), осуществленный 11 января сего года. Вторая часть свопа (продажа 1 млн евро с датой валютирования 18 января) и дает недостающие 32 млн в Ваш расчет.
248 млн - это результат двух операций, а именно - интервенции НБУ в виде покупки 10 млн долларов и продажа 1 млн евро (закрытие операции своп). При этом своп не является интервенцией. Теперь результат сходится? :)

Спасибо! :)
Теперь все идеально...
Пишите чаще, Ваших комментов явно недостает.
Респект.
Искатель
 
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