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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:25
Den написав:
Я на про отели а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!
Если Вы зимой сможете у нас позагорать и покупаться - абсолютно не против.
Пока теплые источники Закарпатья...
Осень-весна комфортнее...
Сервис-то таке.
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 21 січ, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:25
дарий написав:
Через полтора месяца.
Точно проиграете...
Еще в пятницу сливать надо было...
Теперь до выборов минуса фиксируйте...
Да, какие выборы, и полтора месяца, у меня завтра сделка. 100% оплата)))
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necovi4
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27
necovi4 написав:
Да, какие выборы, и полтора месяца, у меня завтра сделка. 100% оплата)))
28 будет неплохой вариант...
Киев, мабуть, врядли...
Неплохой вариант Крыжополь.
Доехать надо....
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 21 січ, 2019 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:27
vitaliian написав: zzzzzz написав: Den написав:vitaliian
Не те суммы что-бы спрашивать..
Просто лимиты ФГВФЛ 200 кгрн , хотя если вы так уверены в этих банках , не смею переубеждать. Лично я в эти банки такие суммы заносил бы предварительно разделив на 3-х человек,что-бы в случае признания неплатежеспособности фонд все вернул.
мега единственный банк который нуждается в докапитализации и сроку ему отмерили до апреля.
И чё хана моему депозиту ?
Неудачный значит ... Хотя открыл пока на 3 мес ...
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Den
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:28
дарий написав: Den написав:
Я на про отели а про общую ситуацию в отдельно взятых странах .. Мне лично ближе Украина !!
Если Вы зимой сможете у нас позагорать и покупаться - абсолютно не против.
Пока теплые источники Закарпатья...
Осень-весна комфортнее...
Сервис-то таке.
Ежу на лыжи всё время в Пилипец и заодно заезжаю в Косино ... Зимой просто другой вид Отдыха
Гранд Отель красава ....
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Den
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:30
Den написав:
И чё хана моему депозиту ?
Неудачный значит ... Хотя открыл пока на 3 мес ...
ветка меги живёт вот тут https://forum.finance.ua/topic449.html?start=2540
я кстати тоже клиент меги с 2015 г. чтобы не офтопить, про мегу прошу писать туда.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:31
Den написав:
Ежу на лыжи всё время в Пилипец и
Согласен.
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дарий
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:32
Den написав:
Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...
Странный немного выбор банков.
С РВСом - вообще погорячились Вы...
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Искатель
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:33
Den написав:
Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...
Поздравляю! Удачно разместили деньги.
"Любопытно второе место в рейтинге по прибыльности, занимаемое РВС Банком, который подлежит ликвидации. Это — переходный банк, созданный на основе неплатежеспособного Омега Банка. В августе его выкупила у Фонда гарантирования вкладов "Украинская бизнес группа". Согласно договору, компания, купившая банк, до 21 сентября должна была привести деятельность финучреждения в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, но не сделала этого.
В соответствии с процедурой, банк должен был отправиться на ликвидацию, если инвестор не укладывается в срок, но компания, купившая РВС Банк, через суд заблокировала такое развитие событий. Стоит отметить, что единственный способ, которым суд может вмешаться в деятельность НБУ и ФГВФЛ — это принять временные меры до разрешения судебного спора между регулятором и инвестором. Ключевое слово — временные, то есть рано или поздно банк подлежит ликвидации.
Согласно отчетности РВС Банк, финучреждение получило доход, в основном, по статье "другие операционные доходы".
это было 3 года назад, но за всю историю БС Украины только один утопленник/погорелец выжил
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35
4x4 написав: Искатель написав: zzzzzz написав:
Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн
На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
(56+280+248)/22 = 26,545 грн.
Не впечатлило
Я ждал этот подсчет... ))) Вы упустили из виду недельный своп (судя по всему, на 1 млн евро с haire cut в размере 3%), осуществленный 11 января сего года. Вторая часть свопа (продажа 1 млн евро с датой валютирования 18 января) и дает недостающие 32 млн в Ваш расчет.
248 млн - это результат двух операций, а именно - интервенции НБУ в виде покупки 10 млн долларов и продажа 1 млн евро (закрытие операции своп). При этом своп не является интервенцией. Теперь результат сходится?
Спасибо!
Теперь все идеально...
Пишите чаще, Ваших комментов явно недостает.
Респект.
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Искатель
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