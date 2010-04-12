Додано: Пон 21 січ, 2019 20:46

Решительные рреформы на таможне с каждым днем приобретают невиданные масштабы.



По данным Держказначейства на 20 января доходы от таможни ниже прошлогодних на аналогичную дату уже на 3 млрд.грн.( -21,3% )



В декабре была ситуация аналогичная, но не такая плачевная, доходы от таможни оказались ниже предыдущего декабря всего на 0,5 млрд ( -1,7% )



Для сравнения, по данным Держстата импорт в ноябре составил 5329 млн.дол ( ноябрь 2017 - 4718 млн.дол) +13% в долларовом эквиваленте.



По данным НБУ импорт в ноябре составил - 5310 млн.долл ( 4712 млн.дол - 11.2017 ) +12,7%



По данным казначейства , поступления от таможни в ноябре 2018 по сравнению с ноябрем 2017 выросли на 3,5млрд или +11,6%



То есть поступления в ноябре росли примерно аналогичными темпами если сравнивать рост импорта в долларовом эквиваленте по данным двух разных источников ( НБУ и Держказначейство ) . Что же случилось что в декабре начали падать поступления импорта , а в январе падение поступлений составило огромные цифры.



Соколовский написал большой пост о том как таможня начала тормозить белый импорт, и я верю его словам, более того, его информация находит подтверждения в официальных цифрах. И это мы еще не начали обсуждать вопрос задержек компенсаций ПДВ , там это все может отразиться в падении экспорта.

Живите своим умом!