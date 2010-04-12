Решительные рреформы на таможне с каждым днем приобретают невиданные масштабы.
По данным Держказначейства на 20 января доходы от таможни ниже прошлогодних на аналогичную дату уже на 3 млрд.грн.( -21,3% )
В декабре была ситуация аналогичная, но не такая плачевная, доходы от таможни оказались ниже предыдущего декабря всего на 0,5 млрд ( -1,7% )
Для сравнения, по данным Держстата импорт в ноябре составил 5329 млн.дол ( ноябрь 2017 - 4718 млн.дол) +13% в долларовом эквиваленте.
По данным НБУ импорт в ноябре составил - 5310 млн.долл ( 4712 млн.дол - 11.2017 ) +12,7%
По данным казначейства , поступления от таможни в ноябре 2018 по сравнению с ноябрем 2017 выросли на 3,5млрд или +11,6%
То есть поступления в ноябре росли примерно аналогичными темпами если сравнивать рост импорта в долларовом эквиваленте по данным двух разных источников ( НБУ и Держказначейство ) . Что же случилось что в декабре начали падать поступления импорта , а в январе падение поступлений составило огромные цифры.
Соколовский написал большой пост о том как таможня начала тормозить белый импорт, и я верю его словам, более того, его информация находит подтверждения в официальных цифрах. И это мы еще не начали обсуждать вопрос задержек компенсаций ПДВ , там это все может отразиться в падении экспорта.
Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...
А чем Вы руководствовались ? Внутренний голос подсказал и Вы занесли, что было в кармане в первый попавшийся банк ? Похоже на какой-то вброс, извините. Желаю что б "первый блин" был не комом. P.S. дальше дочитал, что на 3 мес.