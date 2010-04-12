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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 322323324325326327>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:46

Решительные рреформы на таможне с каждым днем приобретают невиданные масштабы.

По данным Держказначейства на 20 января доходы от таможни ниже прошлогодних на аналогичную дату уже на 3 млрд.грн.( -21,3% )

В декабре была ситуация аналогичная, но не такая плачевная, доходы от таможни оказались ниже предыдущего декабря всего на 0,5 млрд ( -1,7% )

Для сравнения, по данным Держстата импорт в ноябре составил 5329 млн.дол ( ноябрь 2017 - 4718 млн.дол) +13% в долларовом эквиваленте.

По данным НБУ импорт в ноябре составил - 5310 млн.долл ( 4712 млн.дол - 11.2017 ) +12,7%

По данным казначейства , поступления от таможни в ноябре 2018 по сравнению с ноябрем 2017 выросли на 3,5млрд или +11,6%

То есть поступления в ноябре росли примерно аналогичными темпами если сравнивать рост импорта в долларовом эквиваленте по данным двух разных источников ( НБУ и Держказначейство ) . Что же случилось что в декабре начали падать поступления импорта , а в январе падение поступлений составило огромные цифры.

Соколовский написал большой пост о том как таможня начала тормозить белый импорт, и я верю его словам, более того, его информация находит подтверждения в официальных цифрах. И это мы еще не начали обсуждать вопрос задержек компенсаций ПДВ , там это все может отразиться в падении экспорта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:48

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...

относительно спокойной жизни гривне осталось не больше года, и накануне кризиса такие эксперименты вредны.
Сегодня на карту себе забрасывал в ошаде 80 штук через кассу, отфинмониторили...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:53

  edvardd написав:
  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...

относительно спокойной жизни гривне осталось не больше года, и накануне кризиса такие эксперименты вредны.
Сегодня на карту себе забрасывал в ошаде 80 штук через кассу, отфинмониторили...

фин.мон кажется от 150к
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:55

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:только один утопленник/погорелец выжил
не с дна правда подняли,но плавал http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank
и первый переходной в БСУ вроде https://crystalbank.com.ua/pro-bank/istoriya
так на вскидку два вспомнил,но вроде и всё.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:59

  vitaliian написав:
  edvardd написав:
  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...

относительно спокойной жизни гривне осталось не больше года, и накануне кризиса такие эксперименты вредны.
Сегодня на карту себе забрасывал в ошаде 80 штук через кассу, отфинмониторили...

фин.мон кажется от 150к


банки могут самостоятельно устанавливать порог для контроля и ниже 150К
Аваль полгода назад со 100 требовал набор доказательных бумаг
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

[quote="4559266:freeze"]банки могут самостоятельно устанавливать порог и ниже 150К
Аваль полгода назад со 100 требовал набор доказательных бумаг[/quote

Вы с Авалем по депо работали?
Удивительно.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:02

  дарий написав:
  freeze написав:банки могут самостоятельно устанавливать порог и ниже 150К
Аваль полгода назад со 100 требовал набор доказательных бумаг
дивительно.

Вы с Авалем по депо работали?
Удивительно.


Нет. Присутствовал при криках возмущенных клиентов.
И не депо было. Не давали себе на карточку в кассе положить без доков на эту сумму.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 21 січ, 2019 21:07, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:06

Re: Валютный рынок в контексте

Понятно, Банк с иностранным капиталом... у нас маленькие проценты... но мы Гарантируем...
Долго смеялся.
Если НБУ (т.е. Страна рулит и решает) - правда смешно.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:08

  Den написав:Отрыл в первый раз(вообще в жизни) депозит в Мегабанк (просто ради эксперимента)Собираюсь держать его 5-ть лет ... Потом посмотрю.. Сумма 500.000....И Жена в "РВС Банк" Сумма та же...

А чем Вы руководствовались ? Внутренний голос подсказал и Вы занесли, что было в кармане в первый попавшийся банк ? Похоже на какой-то вброс, извините. Желаю что б "первый блин" был не комом.
P.S. дальше дочитал, что на 3 мес. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:11

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:только один утопленник/погорелец выжил
не с дна правда подняли,но плавал http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank
и первый переходной в БСУ вроде https://crystalbank.com.ua/pro-bank/istoriya
так на вскидку два вспомнил,но вроде и всё.

Кристалл "декларировали" как переходный Терры, на самом деле - фикция, Терру спалили.
*******
valya
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