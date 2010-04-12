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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 323324325326327>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте

Связь с утопленниками - решение крепкости личных нервов.
Не всегда минус...
Стремно, однако не факт,что не правильно. :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:27

  freeze написав:
  дарий написав:
  freeze написав:банки могут самостоятельно устанавливать порог и ниже 150К
Аваль полгода назад со 100 требовал набор доказательных бумаг
дивительно.

Вы с Авалем по депо работали?
Удивительно.


Нет. Присутствовал при криках возмущенных клиентов.
И не депо было. Не давали себе на карточку в кассе положить без доков на эту сумму.

Там юрслужба - жахливий жах, як на мене. Мабуть звідти, ці "вітри".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:32

Re: Валютный рынок в контексте

Показуха.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:33

Re: Валютный рынок в контексте

... хмммм, напевно, я один тут помітив давно замаскованого Юру-61, який зараз бачу де-що тут кинув на вентилятор і понеслось...! :mrgreen:

... нє, ну точно він! - його почерк! .... вже декілька сторінок :mrgreen:

- ану, хто уважний, хто помітив? :wink: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:40

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:только один утопленник/погорелец выжил
не с дна правда подняли,но плавал http://www.fg.gov.ua/not-paying/banky-p ... astra-bank
и первый переходной в БСУ вроде https://crystalbank.com.ua/pro-bank/istoriya
так на вскидку два вспомнил,но вроде и всё.


Так это не бычки(банки), а воши!(с)

из тех, кого пытались спасти -Родовид, Хрещатик, Надра, Укргазбанк
выжил только последний
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

20 лет в привате - поверьте, на местах любые схемы (обнальные и т.д.) не работали.
Репутация чего-то стоила.
Про верхи не знаю.
Со времен Тигипко - все по закону (законы тоже понятно, кто писал...)
В частности, на ранней стадии клиринговые схемы...
Других вариантов тада, впрочем, и не было.
Пока ничего лучшего в Стране не создали...
И это потихоньку добивают.
Думал, госы возьмут у привата лучшее...
Пока наоборот.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:41

prodigy напомните кто и когда спасал Хрещатик

2 июня 2016 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию в ПАО КБ «Хрещатик» и ликвидировать его. В марте 2018 года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выводе с рынка банка "Хрещатик".

за пару часов до ВА я снял под ноль всё с карты Хрещатика, деньги в банкоматах на момент ВА были, ажиотажа не наблюдалось. По Крайней мере в Киеве.

Думал, госы возьмут у привата лучшее...
как продажу валюты в приват24 прикрыли после чего банк стал полностью бесполезным, даже за коммуналку в приват24 друт комиссию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 21:48, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:45

  Долярчик написав:... хмммм, напевно, я один тут помітив давно замаскованого Юру-61, який зараз бачу де-що тут кинув на вентилятор і понеслось...! :mrgreen:

... нє, ну точно він! - його почерк! .... вже декілька сторінок :mrgreen:

- ану, хто уважний, хто помітив? :wink: :lol:

Щось є... невже на три букви? :wink:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:50

  vitaliian написав:prodigy напомните кто спасал Хрещатик

2 июня 2016 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию в ПАО КБ «Хрещатик» и ликвидировать его. В марте 2018 года Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выводе с рынка банка "Хрещатик".


я не о периоде(2014-2016)
эти 4 "хороших" банка уронили свою репутацию в 2008/09 году, их еще в 2008 спасали :mrgreen:
вспомнил "мытарства" с Надрой.
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:как продажу валюты в приват24 прикрыли после чего банк стал полностью бесполезным, даже за коммуналку в приват24 друт комиссию.


Ну почему перекрыли?
Очень даже можно...Немного дороже, так это ж уже Гос.!
Приват 24 нужно немного читать...
И Вам воздастся...
:wink:
дарий
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