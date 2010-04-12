Связь с утопленниками - решение крепкости личных нервов.
Не всегда минус...
Стремно, однако не факт,что не правильно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте
Связь с утопленниками - решение крепкости личных нервов.
Не всегда минус...
Стремно, однако не факт,что не правильно.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:27
Там юрслужба - жахливий жах, як на мене. Мабуть звідти, ці "вітри".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:32
Re: Валютный рынок в контексте
Показуха.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:33
Re: Валютный рынок в контексте
... хмммм, напевно, я один тут помітив давно замаскованого Юру-61, який зараз бачу де-що тут кинув на вентилятор і понеслось...!
... нє, ну точно він! - його почерк! .... вже декілька сторінок
- ану, хто уважний, хто помітив?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:40
Так это не бычки(банки), а воши!(с)
из тех, кого пытались спасти -Родовид, Хрещатик, Надра, Укргазбанк
выжил только последний
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:41
Re: Валютный рынок в контексте
20 лет в привате - поверьте, на местах любые схемы (обнальные и т.д.) не работали.
Репутация чего-то стоила.
Про верхи не знаю.
Со времен Тигипко - все по закону (законы тоже понятно, кто писал...)
В частности, на ранней стадии клиринговые схемы...
Других вариантов тада, впрочем, и не было.
Пока ничего лучшего в Стране не создали...
И это потихоньку добивают.
Думал, госы возьмут у привата лучшее...
Пока наоборот.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:41
prodigy напомните кто и когда спасал Хрещатик
за пару часов до ВА я снял под ноль всё с карты Хрещатика, деньги в банкоматах на момент ВА были, ажиотажа не наблюдалось. По Крайней мере в Киеве.
как продажу валюты в приват24 прикрыли после чего банк стал полностью бесполезным, даже за коммуналку в приват24 друт комиссию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 21:48, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:45
Щось є... невже на три букви?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:50
я не о периоде(2014-2016)
эти 4 "хороших" банка уронили свою репутацию в 2008/09 году, их еще в 2008 спасали
вспомнил "мытарства" с Надрой.
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:53
Re: Валютный рынок в контексте
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