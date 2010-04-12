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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:53

  Навуходоносор написав:
  Долярчик написав:... хмммм, напевно, я один тут помітив давно замаскованого Юру-61, який зараз бачу де-що тут кинув на вентилятор і понеслось...! :mrgreen:

... нє, ну точно він! - його почерк! .... вже декілька сторінок :mrgreen:

- ану, хто уважний, хто помітив? : :

Щось є... невже на три букви? :wink:

... бінго! :D
- але, нехай продовжує..... - може скоро і на Мальдіви полетить як президент (правда, спочатку утеплить хату і полікує свій геморой) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Ну почему перекрыли?
можно для физ.лиц? где читать...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:56

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:для физ.лиц

Там и читать.
Токо внимательно.
Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков...
Хотя... тему похеряли...
Обидно, блин.
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00

  prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:02

Долярчик тобто Den= Юра-61

а Василь-Рівне=сірий

tea=Sinus

Libo=дафна
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков
дело привычки. Я пользуюсь иб от Альфы тоже всё структурированно и интуитивно. В П24 много лишнего. Ж/б билеты, пицца...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:06

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий


Маркеты будут пытаться уйти от платы за эквайринг.
Усе считают.
Это нормально.
Вам обналичат в пределах потраченных у них сумм.
Как потреб не расчитывайте выйти в плюс... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:06

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий


только я не верю в комиссию меньше 1%
где нужна наличка?-там где нет банкомата
а где их нет? в селах
и что...хозяин "магазина" в селе пойдет на установку терминалов себе в убыток
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:дело привычки. Я пользуюсь иб от Альфы тоже всё структурированно и интуитивно. В П24 много лишнего. Ж/б билеты, пицца...


Пробовал...
Не возбудило.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:10

  дарий написав:
  vitaliian написав:для физ.лиц

Там и читать.
Токо внимательно.
Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков...
Хотя... тему похеряли...
Обидно, блин.
:oops:

Мне нравиться Кредобанк , хотя бы тем что для входа не надо стопитсот паролей и смс подтверждений как в Привате или Ощаде :shock: .
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 21 січ, 2019 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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