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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:53
Навуходоносор написав: Долярчик написав:
... хмммм, напевно, я один тут помітив давно замаскованого Юру-61, який зараз бачу де-що тут кинув на вентилятор і понеслось...!
... нє, ну точно він! - його почерк! .... вже декілька сторінок
- ану, хто уважний, хто помітив? : :
Щось є... невже на три букви?
... бінго!
- але, нехай продовжує..... - може скоро і на Мальдіви полетить як президент (правда, спочатку утеплить хату і полікує свій геморой)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:54
дарий написав:
Ну почему перекрыли?
можно для физ.лиц? где читать...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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vitaliian
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:56
vitaliian написав:
для физ.лиц
Там и читать.
Токо внимательно.
Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков...
Хотя... тему похеряли...
Обидно, блин.
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дарий
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:00
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий
prodigy написав:
Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:02
Долярчик тобто Den= Юра-61
а Василь-Рівне=сірий
tea=Sinus
Libo=дафна
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:02
дарий написав:
Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков
дело привычки. Я пользуюсь иб от Альфы тоже всё структурированно и интуитивно. В П24 много лишнего. Ж/б билеты, пицца...
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vitaliian
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:06
vitaliian написав:
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий
prodigy написав:
Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Маркеты будут пытаться уйти от платы за эквайринг.
Усе считают.
Это нормально.
Вам обналичат в пределах потраченных у них сумм.
Как потреб не расчитывайте выйти в плюс...
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дарий
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:06
vitaliian написав:
Инициатива изначально исходила от банка "Восток", собственником которого является ЧАО "Фоззи". Они вместе с MasterCard и Visa лоббируют этот проект - чтобы через торговые сети можно было выдавать наличку. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн",- рассказал аналитик финансовых рынков Василий Невмержицкий
prodigy написав:
Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
только я не верю в комиссию меньше 1%
где нужна наличка?-там где нет банкомата
а где их нет? в селах
и что...хозяин "магазина" в селе пойдет на установку терминалов себе в убыток
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:08
vitaliian написав:
дело привычки. Я пользуюсь иб от Альфы тоже всё структурированно и интуитивно. В П24 много лишнего. Ж/б билеты, пицца...
Пробовал...
Не возбудило.
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дарий
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:10
дарий написав: vitaliian написав:
для физ.лиц
Там и читать.
Токо внимательно.
Если Вы мне назовете более мобильный простой и грамотный интерфейс наших банков...
Хотя... тему похеряли...
Обидно, блин.
Мне нравиться Кредобанк , хотя бы , для входа не надо стопитсот паролей и смс подтверждений как в Привате или Ощаде
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