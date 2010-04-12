Вы не в теме...
Банки терминалы убыточные просто вывозят...
масса колхозных магазинов была бы Рада!
Нищий народ в кредит брать готов!
Расчет- то потом будет.
Хозяин токо рад, шо не за его счет.
Думаете, под книжную запись должников он больше вернет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
Вы не в теме...
Банки терминалы убыточные просто вывозят...
масса колхозных магазинов была бы Рада!
Нищий народ в кредит брать готов!
Расчет- то потом будет.
Хозяин токо рад, шо не за его счет.
Думаете, под книжную запись должников он больше вернет?
Востаннє редагувалось дарий в Пон 21 січ, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:14
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:15
Re: Валютный рынок в контексте
Если в селе нет банкоматов с пересичных можно на ровном месте драть 3% , не думаю что будет меньше. Интересно, как эта операция будет трактоваться для кредиток с бесплатным грейс периодом... терминал не банкомат, будет 4% комиссия или нет?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:18
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 21 січ, 2019 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:20
Шо то я не понял какая взаимосвязь в селе между терминалами , банкоматами и обналичкой?
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:22
Украина по состоянию на 21 января 2019 года использовала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС на мед, виноградный и яблочный сок, а также основную и дополнительную квоту на кукурузу, сообщается на сайте ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
По информации УКАБ, в январе-2019 наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:23
Чай і той з Рівного - сумніваюсь...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:23
Та я про то шо он еёго не упомянул))).
п.с. скрин отвратительного размера , нечитабелен или у вас проблема с тарифным планом по интернету?
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 21 січ, 2019 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:25
Re: Валютный рынок в контексте
Расчет по кредитке теперь уже любого банка подразумевает снятие процентов с торговой точки.
Однако, если большие системы (типа Сильпо, АТБ и т.д.) это схавали и пошли на накопление на свои карты бонусов за покупки (фигли банкам платить! Шо вполне логично).
Колхозы дело другое....
Там просто трудно долг по записи до фин. поступлений вернуть...
Потому там терминал - почти клондайк.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:27
так за какие шиши кредит брать?
в селе (нормальном) все друг другу родичи и кумовья
товар в магазине без денег (под запись) дают
на ЗУ в селе только старики и дети, кто может работать уже уехали
пенсии почтальоны старикам разносят на дом
не спілкуюсь з порохоботами
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