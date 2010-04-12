Додано: Пон 21 січ, 2019 22:33

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,28 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,22 коп., оказавшись на уровне 27,9486 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,13 коп., составил 27,9495 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 21 января с уровней предыдущего закрытия 27,92/27,96 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Виду выходного дня в США (Америка 21-го отмечает день Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском валютном межбанке торговался доллар в непопулярном у нас в стране режиме валютирования «завтра» или tom.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ ограничилась расширением спреда до 27,92/27,97, а спустя 6 минут маржа долларовых цен стала еще шире (27,91/27,98 UAH/USD tom), сопровождаясь очень низкой ликвидностью сделок.



С 10.35 рынок безналичной пары доллар-гривня начал выравниваться, о чем дало понять сужение спреда. Вначале к 27,93/27,96, а по состоянию на 11.10 цена СКВ опустилась к 27,92/27,95 UAH/USD tom.



На рынке наблюдался дефицит покупателей доллара, поскольку из-за неработающих 21-го финансовых институтов США перечислять приобретенную валюту было некуда.

Кроме того, предшествовавший нынешней сессии межбанка пик сезона фискальных платежей в Казну опустошил гривневые запасы бизнеса, так что покупать СКВ было не за что.



Ситуацию на рынке гривневой ликвидности усугубил НБУ, разместивший 18-го свои депозитные сертификаты на сумму 17,886 млрд. грн., а состоявшееся рефинансирование регулятором своих младших коллег на 7,001 млрд. грн., хоть и отразившееся в росте остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах с уровня 53 504,7 млн. грн. к отметке 56 266,0 млн. грн., не могло быть направлено на межбанк из-за регламента тамошних торгов.



Меж тем, с 11.49 котировки «завтрашнего» доллара на МЕЖБАНКЕ консолидировались на цифре 27,92/27,93 UAH/USD tom, не покидая ее до 14.35 Киева в сопровождения низколиквидного равновесия покупок и продаж.

С указанного часа доллар инициировал «порционный» рост, в результате нескольких этапом повышения, оказавшись на уровне 27,94/27,96 UAH/USD tom, не покидая район этой отметки до самого завершения сессии.



На цифре 27,94/27,97 UAH/USD tom завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 21 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9486 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,94% с 27,6883 UAH/USD до 27,9486 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 21 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 января, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей СКВ. Приобретать доллар из-за выходного дня в США в понедельник не было резона из-за невозможности сделать перечисление валюты.



Во-вторых, нехватка желающих купить СКВ стала следствием «календарного» фактора: время покупок импортерами, которые обычно появляются на рынке в самом конце месяца, еще не наступило, а до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще оставалось как минимум, 10 дней.



В-третьих, препятствовали покупкам СКВ проблемы с гривневой ликвидностью. Только что завершился пик фискальных платежей в Казну, опустошивший гривневые запасы бизнеса. Так что, приобретать доллары 21-го было особенно не за что.



В-четвертых, коррекция безналичного «американца» была поддержана сдержанным нисходящим трендом на рынке наличного доллара, где наблюдался дефицит нацвалюты.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 21 января упали, имея для этого следующие основания.



Во-первых, режим валютирования безналичной пары доллар-гривня «завтра» непопулярен в Украине.



Во-вторых, как указано выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



В-третьих, проблемы с гривневой ликвидностью также понижали торговую активность 21-го.



В-четвертых, если в пятницу торги межбанка прошли с участием регулятора, выкупившего до $10,0 млн. лишней долларовой ликвидности, нынче межбанк обошелся без «вмешательства» НБУ. Утверждения некоторых участников торгов, что НБУ 21-го выкупал долларовую ликвидность по 27,97 UAH/USD, пополнив свои резервы на

$10,0 млн., не нашли стопроцентного подтверждения. К тому же, насколько нам известно, появление регулятора на торгах долларом валютирование «завтра» с интервенциями с платформы Matching чрезвычайно редки.



Наличный рынок в течение понедельника в целом следовал вниз за рынком «зеленого» безнала. Во всяком случае, когда безналичный «американец» падал в цене. Стартовавший после 14.35 Киева «порционный» рост долларовых цен на МЕЖБАНКЕ проходил в условиях очень низкой ликвидности. Кстати, средневзвешенный курс «завтрашнего» доллара по итогам 21 января потерял 3,22 коп., несмотря на предфинишное подорожание «американца», очень напоминающей ничего уже не решающий «подскок дохлой кошки». Хотя, разумеется, может служить анонсом на вторничную сессию валютного межбанка.



Итак, наличный «неформальный» доллар в течение понедельника терял в цене, ведомый настроениями на валютном межбанка, транслируемыми на наличный рынок потенциальными клиентами «налички». При этом нельзя не отметить послеобеденную попытку роста цены наличного «американца», которая с одной стороны могла стать следствием стартовавшего с 14.35 Киева безоборотного, по сути, подорожания безналичного доллара, с другой, появлением на наличном рынке толики свежей гривни (монетарный агрегат М) или наличные вне банков)вследствие пенсионных выплат и начала монетизации субсидий.

После обеда наличный «американец» подорожал практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Крыжополь). Исключение составил рынок наличных столицы, где после обеда котировки наличного доллара «размылись», растянув при этом маржу.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Одесса), либо потеряла 2,0-5,0 коп. Офера либо не изменились (Харьков, Одесса), либо выросли на 1,0 коп. (Днепр), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Киев, Запорожье).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-7,0 коп., позиция «предложение» упала на 2,0-10,0 коп. (лидировало в откате Запорожье).



Ликвидность понедельничной сессии наличного «неформального» рынка в целом повторила приличные показатели предыдущей сессии, чему в немалой степени способствовало итоговое равновесие спроса и предложения, сложившееся в результате сессии 21-го. Исключение составил рынок Запорожья, завершивший понедельничную сессию с перекосом в сторону клиентских оферов валюты.



Как и в предыдущем обзоре, думаю, уместно воздержаться от использования курсовой динамики наличного «неформального» доллара в качестве прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка.

В первую очередь из-за внесения «искажения» в привычный ход торгов валютного межбанка длинными выходными в США и связанной с этим фактором «аритмией» в поступлениях экспортной выручки на счета субъектов внешнеторговой деятельности в комплекте с переносом приобретения СКВ импортерами из-за невозможности перечисления купленной валюты в связи с неработающими 21-го финансовыми институтами США.



Тем не менее, представляется, что своим низколиквидным «зеленым» ралли на межбанке после 14.35 Киева безналичный «американец» по сути анонсировал возможный и вполне реальный вариант сюжета торгов валютного межбанка 22 января. Реальность этого сценария базируется на отложенных по вышеупомянутой причине поступлениях СКВ внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 января в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 21 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,88/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия покупателей доллара, а также его текущей коррекции на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентского «приноса», вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на более активные офера валюты клиентами и настроения на межбанке: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентских предложения валюты.



После обеда на местном рынке ситуация начала выравниваться в баланс спроса и оферов, позволив здешним дилерам немного приподнять офера «зеленой» СКВ.



Этот баланс сохранился до самого завершения торгов, способствуя определенному прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «твердую четверку», едва заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 21 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,88/27,98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 21-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за нежелания клиентов покупать СКВ, нуждались в ценовой поддержке. Дисконтирование цен требовалось также из-за коррекции курса безналичного «американца» на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



В результате к полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,88/27,96 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.

По состоянию на 12.10 Киева в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь преобладанием клиентского «приноса».



После обеда на местном рынке наличных оптовый доллар сменил тренд, инициировав рост на появившейся в городе толике «свежей» гривни, вызвавшей клиентские покупки. Этот спрос выровнял рынок в итоговый баланс покупок и продаж, сопровождаясь двухкопеечным повышением позиции «предложение».



В результате баланс спроса и предложения оптовикам удалось сберечь до самого финиша сессии. Последнее в немалой степени способствовало росту ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиком Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 21 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера прибавили копейку.



Меж тем, по сравнению с закрытием 18 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 января уровнями 31,70/31,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечное снижение бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 21-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в первой половины понедельника «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 21-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1378 к $1,1364 потеряв в течение этого промежутка времени скромные 14 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, немного понизив в течение в течение понедельника более значимые биды наличного евро, учли эту «зарубежную» потерю пары евро-доллар.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1365, пара евро-доллар уже около 02.00 Киева подскочила к $1,1375, оставаясь в районе этой цифры до 07.20 Киева. Вскоре стартовала европейская сессия forex, на которой пара евро-доллар попыталась вырасти. Но попытка эта выглядела неубедительно, и дело ограничилось касанием парой около 10.00 отметки $1,1385, с которой евро очень скоро инициировал коррекцию. В результате отката пара евро-доллар около 15.00 Киева упала к $1,1360, где находилась в течение часа. Новая попытка роста евро исчерпала консолидацией пары в диапазоне $1,1364-1,1368, который евро не покидал с 18.00 до 22.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В начале недели курсы основных валют совершают колебания в установившихся диапазонах, активность на рынке форекс невелика.



Курс пары евро-доллар около 14.00 Киева находится в пределах $1,1356-1,3190. Курс фунт/доллар установился между уровнями $1,2829 и $1,2884. Курс пары доллар-иена стабилен в диапазоне ¥109,46-109,74.



Внимание инвесторов сосредоточено на выступлении премьер-министра Великобритании Мэй, которое запланировано сегодня в 17.30 Киева. Ожидается, что Мэй представит парламенту план действий по выходу из сложившейся ситуации, касающейся Brexit.



Спустя час курс доллара США практически не меняется в паре с евро в ходе торгов в понедельник, тогда как иена дорожает ко всем основным мировым валютам на опасениях замедления роста экономики Китая.



Евро торгуется к 15.05 Киева в районе $1,1364 против $1,1363 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥124,61 по сравнению со ¥124,74 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥109,65 против ¥109,78 в пятницу.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,05%.



Американские биржи 21 января не работают в связи с национальным праздником - Днем Мартина Лютера Кинга.



Как стало известно в понедельник, ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, минимальными темпами почти за три десятилетия.

В IV квартале прошлого года рост ВВП КНР замедлился до 6,4%, минимума за последние десять лет, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.



Кроме того, инвесторы ждут, что в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит парламенту обновленный план по выходу страны из ЕС. Ее предыдущий план отвергло подавляющее большинство членов парламента.

Фунт стерлингов торгуется в указанное время около $1,2875 против $1,2871 в предыдущий рабочий день и €1,1331 за фунт по сравнению с €1,1328 пятницу.



В США 21-го выходной день, поэтому на американской сессии стоит ожидать снижения волатильности. Почти все основные валюты переместились в красную зону. Индекс доллара после падения до 96,20 пункта восстановился до 96,37 пунктов. На отметке 96,45 находится семидневное сопротивление. Его пробой покупателям откроет дорогу к 96,76 пунктам.



Курс евро скатился с $1,1391 до $1,1359 (-32 пункта). Из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США закрыт долговой рынок. Он не будет влиять на динамику курса доллара и основные долларовые пары. Ключевым событием для всех бирж остается неопределенность с Brexit.



Ожидается, что в 17.30 Киева) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародует «план Б» по Brexit в Палате общин. Хоть британский фунт и торгуется в небольшом плюсе, он рискует упасть вслед за другими валютами, которые подешевели к доллару США. На 17.00 Киева евро стоит $1,1361. Я полагаю, что пятничный минимум на отметке $1,1353 устоит и пара евро/доллар закроется до достижения $1,1365. Если уровень $1,1361 не устоит, следует ожидать падения пары до $1,1342. Также трейдеры внимательно следят за заголовками о торговых переговорах между США и Китаем. Они запланированы на 30 и 31 января.



Участники рынков продолжают надеяться на то, что США и Китаю в ближайшем будущем удастся урегулировать свои торговые отношения, а американским госучреждениям – возобновить работу в обычном режиме. Из-за приостановки работы правительства не публикуются некоторые важные статистические отчеты, которые FOMC обычно учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. В связи с этим можно предположить, что риторика регулятора по итогам предстоящего заседания (29–30 января) останется столь же осторожной. Январский индекс потребительских настроений, опубликованный Мичиганским университетом в прошлую пятницу, составил 90,7 пунктов (против 98,3 в декабре), что является минимальным уровнем с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

Федрезерв продолжает сокращать свой баланс, что является одной из форм ужесточения денежно-кредитной политики. Правда, речь вовсе не идет о возврате баланса ФРС к докризисным уровням. С другой стороны, по его оценке, в этом году впервые с 2008 г. балансы мировых центробанков существенно сократятся в процентном отношении к номинальному ВВП.



Также стоит отметить замедление роста глобальной денежной массы, что негативно скажется и на темпах роста мировой экономики (замедление уже происходит в еврозоне, Японии и Китае).



Всего с начала финансового кризиса Федрезервом было реализовано три отдельных этапа программы количественного смягчения.



Считается, что наибольший эффект в плане стабилизации рынков и экономики дал первый этап, запущенный вскоре после банкротства Lehman Brothers в октябре 2008 г. и действовавший до марта 2010 г.

В ходе реализации второго и третьего этапов (ноябрь 2010 – июнь 2011 гг. и сентябрь 2012 – октябрь 2014 г. соответственно) акцент был сделан на использовании практики публикации прогнозов в отношении дальнейшего направления денежно-кредитной политики.



По оценкам самого Федрезерва, максимальный эффект от реализации программы количественного смягчения с точки зрения понижательного давления на доходности облигаций составил 100 бп. Правда, многие инвесторы считают, что основным итогом количественного смягчения стал перегрев рынков акций, сопровождавшийся аккумулированием избыточной долговой нагрузки и снижением волатильности (конец чему положила коррекция, произошедшая в феврале 2018 г., когда инвесторы начали активно закрывать короткие позиции в индексе волатильности VIX).



Полагаю, влияние количественного ужесточения на стоимость активов не стоит переоценивать.

Пока переход ФРС к более жесткой монетарной политике не привел к сколь-нибудь заметному повышению доходностей облигаций и премии за срочность, что лишает оснований тезис о том, что именно это послужило причиной роста волатильности на рынке, особенно в конце 2018 г.



Мы уверены, что менеджмент краткосрочными процентными ставками останется главным инструментом монетарной политики ФРС.



На данный момент рынок фьючерсов на ставку ФРС торгуется из расчета, что в 2019 г. ставка по федеральным фондам повышаться не будет, однако не исключается вероятность ее повышения в случае более раннего, чем ожидается, устранения рисков, сопряженных с такими событиями, как торговый спор между США и Китаем и остановка работы федерального правительства США (согласно имеющимся оценкам, в 2013 г. 16 дней «шатдауна» замедлили рост ВВП США примерно на 0,3 п.п, что соответствует примерно -0,1 п.п за каждую неделю «простоя»).



Также стоит упомянуть, что размер баланса ФРС, даже с учетом его сокращения, составляет $4 трлн. и в среднесрочной перспективе не должен опуститься ниже $2,5 трлн. В банковской системе США сосредоточен значительный объем ликвидности в форме избыточных резервов, оцениваемых в $1,6 трлн.



За 2018 г. доход на акционерный капитал шести крупнейших финансовых институтов страны впервые после Великой рецессии достиг 10% или больше.



Меж тем, пара евро-доллар продолжает очень медленно снижаться.



В пятницу пара евро-доллар опускалась до нового локального минимума на отметке $1,1352.

В понедельник с утра по паре наблюдался небольшой отскок на позитивных данных из Китая. Хотя рост ВВП Китая в IV квартале на уровне 6,4% г/г оказался самым медленным с 2009 года (но соответствовал прогнозу), промышленное производство в декабре выросло с 5,4% г/г до 5,7% г/г (прогноз 5,3% г/г), розничные продажи выросли с 8,1% г/г до 8,2% г/г (прогноз 8,1% г/г).



Это вызвало прилив оптимизма на рынках. Впрочем, рост на фондовых рынках продолжается еще с конца прошлого года.



Индекс Dow Jones с минимума 26 декабря на отметке 21712 пункта вырос уже до 24750 пункта. Цены на нефть за тот же период выросли от минимума на $49,93 за баррель марки Brent до понедельничного максимума на $63,10 за баррель.



Однако евро-доллар с 10 января падает вопреки росту аппетитов к риску на рынках. Вот и 21-го утренний отскок до отметки $1,1385 сменился новым падением обратно к $1,1355.



На самом деле ситуация, когда доллар растет на фоне периодических восстановлений американского фондового рынка абсолютно нормальна и обычна, то же самое происходило и во время прошлого цикла сворачивания аппетитов к риску во второй половине 2014 года – первом квартале 2015 года.



Ранее мы не раз указывали на очевидную «непрямую» зависимость между курсом пары евро-доллар и разницей в доходностях 2-летних облигаций США и Германии.



В последнее время расхождение между этими двумя показателями сократилось из-за падения доходности 2-летних американских облигаций. Тем не менее, даже с учетом этого, для устранения расхождения пара евро-доллар должна упасть до отметки $1,07, а с учетом привычного в подобных случаях «перехлеста» главная валютная пара может увлечься и упасть еще ниже.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,70/31,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 21 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», немного улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 января по спросу и по предложению не изменились.



«Скучные» и низколиквидные торги безналичным долларом валютированием «завтра» на валютном межбанковском рынке Украины 21 января констатировали пролонгацию стартовавшего 18 января нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня.



Основная причина сохранения «медвежьего» настроения – сезонный фактор.

Буквально вчера завершился бюджетный период и сезон фискальных платежей в Казну, опустошивший запасы гривни у отечественного бизнеса к которому «приложил» руку и регулятор, разместивший 18го свои депозитные сертификаты на изрядную сумму 17,886 млрд. грн.



Кроме того, если бюджетный период можно считать исчерпанным, время для приобретения СКВ на межбанке импортерами еще не наступило (обычно представители этой сферы выходят на рынок с покупками доллара в самом конце месяца). Сезон репатриации дивидендов нерезидентами также стартует как минимум, через 10 дней.



Так что, на рынке 21-го «завтрашний» доллар приобретать было некому. И, строго говоря, не за что. Рефинансирование регулятором своих «младших коллег» на 7,001 млрд. грн. отнюдь не предполагало использование этих денег для покупок СКВ.



Рискнем предположить, что ситуация на межбанке может предпринять попытку выровняться на вторничной сессии, ведомая дефицитом поступлений экспортной выручки из-за рубежа из-за длинных выходных в США. Своеобразный анонс этого отскока продемонстрировало послеобеденное «зеленое» низколиквидное ралли на межбанке 21-го.



Однако, существует вероятность, что дело исчерпается банальным боковым трендом и относительной курсовой стабильностью, которая уже в среду вполне вероятно может смениться пролонгацией нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня на двойной порции экспортной выручки, поступившей на счета экспортеров.



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