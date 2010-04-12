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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:02
Re: Валютный рынок в контексте
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 січ, 2019 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:04
Все как в том анекдоте про Рабиновича, который выиграл "Волгу" в лотерею. Только 16 ЯНВАРЯ регулятор как раз выкупил $10 млн. по 27,97 UAH/USD, а в четверг, на фоне подорожания "американца" на 2,51 коп., НБУ ничего не приобретал, вернувшись к гривневой интервенции и прикупив уже в первой половине дня около $10,0 млн. в пятницу, когда доллар упал по средневзвешенному курсу на 5,28 коп.
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:15
Re: Валютный рынок в контексте
Может, Вы и правы.
У нас в колхозе Кредо закрылся еще до войнушки.
Для меня это говорит о не очень хороших перспективах.
Понятно, есть примеры обратного.
Опять таки поглядим...
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:30
дядя Caша
Не смею спорить. Читали мой пост про падение доходов от таможни ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:44
Re: Валютный рынок в контексте
Если это то, о чем думаю - это не сервис самих супермаркетов, а сервис Мастеркарда, который он сам продвигает. И суммы там ещё меньше, до 500 грн
Плюс Мастер продвигает переводы между картамипо их манисенду по номеру телефона
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:45
Да ладно! Спорить, в смысле, дискутировать надо.
До таможни руки не дошли. Еще не совсем в форме.
US
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:48
А чего там спорить, я полагаюсь на данные НБУ, вы полагаетесь на данные своего источника. спорить вообщем-то не о чем
Живите своим умом!
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