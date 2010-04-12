Время инвестировать в ОВГЗ

Чистая доходность инвестиций в государственные бумаги существенно выше аналогичного показателя для депозитных вкладов. К тому же в случае ОВГЗ государство гарантирует выплату всей суммы.



Основатель и президент Инвестиционной группы Универ Тарас Козак в своем блоге на Facebook советует, как выгодно вложить деньги тем, у кого они есть.



На прошлой неделе иностранные компании купили облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 150 млн долларов! Это более 4 миллиардов гривен.



На подобную сумму (3.7 млрд грн) уменьшились инвестиции Национального банка Украины в ОВГЗ с начала 2019 года. Эти гривны выведены из обращения (операция, обратная к эмиссии гривны), что усиливает национальную валюту.



А что граждане Украины? Сейчас они инвестировали в государственные облигации 6.3 млрд грн, купив в этом году дополнительно госбумаг более чем на 200 млн гривен. Неплохо, но депозиты домохозяйств в банках составляют более 500 млрд грн!!! И по ним доход украинцев значительно ниже.



Покажу это на цифрах.



Средняя доходность по депозитам в крупнейших украинских банках в гривнах на 12 месяцев (они имеют самые высокие проценты) — 16.11% годовых. Минус налог 18% (НДФЛ) + 1.5% (ВС), получим чистую доходность 12.97% годовых.



А ОВГЗ приносят в среднем 18.5% годовых. И налоги меньше — всего 1.5% с прибыли. То есть чистая доходность инвестиций в государственные бумаги составляет 18.14% годовых.



Сравни доходности: 12.97% (гарантия государства на 200 тыс. грн) и 18.14% (гарантия государства на всю сумму) и задумайся. Выбор за тобой.