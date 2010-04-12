От сиджу і міркую, сьогодні торгівля доляром на МБ майже всю сесію йшла в боковому русі, навіть з натяками на південь, довідковий знизився, але під кінець, вже на незначних об*ємах котирування відросли. Тобто раніше гравці купити не могли, або здійснити це завтра. Я все таки думаю, що це вказівка Регулятора через придворних васалів виконати дію на попит американця і задрати курс під закриття. Таке собі підготування для гравців, щоб у вівторок зливали валюту на вищих позначках і входили в гривневі ОВДП. Якщо так, то завтра МБ від пропозиції доляра повинен падати. Але як буде побачимо згодом.
Время инвестировать в ОВГЗ Чистая доходность инвестиций в государственные бумаги существенно выше аналогичного показателя для депозитных вкладов. К тому же в случае ОВГЗ государство гарантирует выплату всей суммы.
Основатель и президент Инвестиционной группы Универ Тарас Козак в своем блоге на Facebook советует, как выгодно вложить деньги тем, у кого они есть.
На прошлой неделе иностранные компании купили облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 150 млн долларов! Это более 4 миллиардов гривен.
На подобную сумму (3.7 млрд грн) уменьшились инвестиции Национального банка Украины в ОВГЗ с начала 2019 года. Эти гривны выведены из обращения (операция, обратная к эмиссии гривны), что усиливает национальную валюту.
А что граждане Украины? Сейчас они инвестировали в государственные облигации 6.3 млрд грн, купив в этом году дополнительно госбумаг более чем на 200 млн гривен. Неплохо, но депозиты домохозяйств в банках составляют более 500 млрд грн!!! И по ним доход украинцев значительно ниже.
Покажу это на цифрах.
Средняя доходность по депозитам в крупнейших украинских банках в гривнах на 12 месяцев (они имеют самые высокие проценты) — 16.11% годовых. Минус налог 18% (НДФЛ) + 1.5% (ВС), получим чистую доходность 12.97% годовых.
А ОВГЗ приносят в среднем 18.5% годовых. И налоги меньше — всего 1.5% с прибыли. То есть чистая доходность инвестиций в государственные бумаги составляет 18.14% годовых.
Сравни доходности: 12.97% (гарантия государства на 200 тыс. грн) и 18.14% (гарантия государства на всю сумму) и задумайся. Выбор за тобой.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 00:02, всього редагувалось 3 разів.
Результати валютних інтервенцій НБУ 14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США Купівля 22.00 Продаж 0.00
Данные совпадают с анализом ликвидности. Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн ) 14 - 56 млн грн 15-16 - 0 17 - 280 млн.грн 18 - 248 млн.грн
На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.
Все как в том анекдоте про Рабиновича, который выиграл "Волгу" в лотерею. Только 16 ЯНВАРЯ регулятор как раз выкупил $10 млн. по 27,97 UAH/USD, а в четверг, на фоне подорожания "американца" на 2,51 коп., НБУ ничего не приобретал, вернувшись к гривневой интервенции и прикупив уже в первой половине дня около $10,0 млн. в пятницу, когда доллар упал по средневзвешенному курсу на 5,28 коп.
prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина. Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%
Если это то, о чем думаю - это не сервис самих супермаркетов, а сервис Мастеркарда, который он сам продвигает. И суммы там ещё меньше, до 500 грн Плюс Мастер продвигает переводы между картамипо их манисенду по номеру телефона