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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:02

Re: Валютный рынок в контексте

От сиджу і міркую, сьогодні торгівля доляром на МБ майже всю сесію йшла в боковому русі, навіть з натяками на південь, довідковий знизився, але під кінець, вже на незначних об*ємах котирування відросли. Тобто раніше гравці купити не могли, або здійснити це завтра. Я все таки думаю, що це вказівка Регулятора через придворних васалів виконати дію на попит американця і задрати курс під закриття. Таке собі підготування для гравців, щоб у вівторок зливали валюту на вищих позначках і входили в гривневі ОВДП. Якщо так, то завтра МБ від пропозиції доляра повинен падати. Але як буде побачимо згодом.
Время инвестировать в ОВГЗ
Чистая доходность инвестиций в государственные бумаги существенно выше аналогичного показателя для депозитных вкладов. К тому же в случае ОВГЗ государство гарантирует выплату всей суммы.

Основатель и президент Инвестиционной группы Универ Тарас Козак в своем блоге на Facebook советует, как выгодно вложить деньги тем, у кого они есть.

На прошлой неделе иностранные компании купили облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 150 млн долларов! Это более 4 миллиардов гривен.

На подобную сумму (3.7 млрд грн) уменьшились инвестиции Национального банка Украины в ОВГЗ с начала 2019 года. Эти гривны выведены из обращения (операция, обратная к эмиссии гривны), что усиливает национальную валюту.

А что граждане Украины? Сейчас они инвестировали в государственные облигации 6.3 млрд грн, купив в этом году дополнительно госбумаг более чем на 200 млн гривен. Неплохо, но депозиты домохозяйств в банках составляют более 500 млрд грн!!! И по ним доход украинцев значительно ниже.

Покажу это на цифрах.

Средняя доходность по депозитам в крупнейших украинских банках в гривнах на 12 месяцев (они имеют самые высокие проценты) — 16.11% годовых. Минус налог 18% (НДФЛ) + 1.5% (ВС), получим чистую доходность 12.97% годовых.

А ОВГЗ приносят в среднем 18.5% годовых. И налоги меньше — всего 1.5% с прибыли. То есть чистая доходность инвестиций в государственные бумаги составляет 18.14% годовых.

Сравни доходности: 12.97% (гарантия государства на 200 тыс. грн) и 18.14% (гарантия государства на всю сумму) и задумайся. Выбор за тобой.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 22 січ, 2019 00:02, всього редагувалось 3 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:04

  zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
14-18.01.2019 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 22.00
Продаж 0.00


Данные совпадают с анализом ликвидности.
Согласно этим данным НБУ проводил покупки ( в грн )
14 - 56 млн грн
15-16 - 0
17 - 280 млн.грн
18 - 248 млн.грн

На ветке был спор о покупках 16 декабря, как видим по итоговым данным покупок 16 декабря не было.


Все как в том анекдоте про Рабиновича, который выиграл "Волгу" в лотерею. Только 16 ЯНВАРЯ регулятор как раз выкупил $10 млн. по 27,97 UAH/USD, а в четверг, на фоне подорожания "американца" на 2,51 коп., НБУ ничего не приобретал, вернувшись к гривневой интервенции и прикупив уже в первой половине дня около $10,0 млн. в пятницу, когда доллар упал по средневзвешенному курсу на 5,28 коп.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Мне нравиться Кредобанк , хотя бы тем что для входа не надо стопитсот паролей и смс подтверждений как в Привате или Ощаде .


Может, Вы и правы.
У нас в колхозе Кредо закрылся еще до войнушки.
Для меня это говорит о не очень хороших перспективах.
Понятно, есть примеры обратного.
Опять таки поглядим...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:30

дядя Caша

Не смею спорить. Читали мой пост про падение доходов от таможни ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:44

Re: Валютный рынок в контексте

prodigy написав:Уже весной этого года в ряде крупных сетевых супермаркетов страны будет запущена услуга обналички денег с карты любого банка на кассе магазина.
Пока что речь идет о том, чтобы обналичивать относительно небольшие суммы не более 5 тысяч грн. Цена комиссии пока не известна. возможно 0,4-1%


Если это то, о чем думаю - это не сервис самих супермаркетов, а сервис Мастеркарда, который он сам продвигает. И суммы там ещё меньше, до 500 грн
Плюс Мастер продвигает переводы между картамипо их манисенду по номеру телефона
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:45

  zzzzzz написав:дядя Caша

Не смею спорить. Читали мой пост про падение доходов от таможни ?


Да ладно! Спорить, в смысле, дискутировать надо.
До таможни руки не дошли. Еще не совсем в форме.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:48

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Не смею спорить. Читали мой пост про падение доходов от таможни ?


Да ладно! Спорить, в смысле, дискутировать надо.
До таможни руки не дошли. Еще не совсем в форме.

US

А чего там спорить, я полагаюсь на данные НБУ, вы полагаетесь на данные своего источника. спорить вообщем-то не о чем :D

Выздоравливайте и скорее возвращайтесь в форму.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:09

  дарий написав:К нашим местным забавам....
Оценил фразу Бонифация - У Петра Алексеевича больше шансов Победить во втором туре, чем в него выйти.
Это Беня...Он такой.
Мое имхо все наоборот. будет во 2м туре. ПЫСЫ не приверженец его
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:30

  vitaliian написав: как продажу валюты в приват24 прикрыли после чего банк стал полностью бесполезным, даже за коммуналку в приват24 друт комиссию.

Кто вам такое сказал?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 01:19

zzzzzz,

а данные по таможне, я так понимаю, за декабрь-январь еще и завышены к органике на сумму таможенных сборов с евроблях?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 січ, 2019 01:21, всього редагувалось 1 раз.
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