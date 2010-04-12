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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 327328329330

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 107
1. меньше 27
14%
15
2. 27 - 28.50
54%
58
3. 28.50 - 30
20%
21
4. 30-35
7%
8
5. больше 35
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 01:20

Писал вчера с телефона (viewtopic.php?p=4558389#p4558389) и начало поста где-то потерялось.
Там было:

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:НБУ ожидает замедления роста экономики Украины в 2019 году до 2,5% при снижении инфляции до 6,3%
"Говорите и Вы" :) , особенно об инфляции.

Предъявите свои цифры инфляции. С расчетом и обоснованием.
Иначе это пустое и постоянное балабольство.

1. Как мне кажется, задавать вопросы и охаивать человека, который не может ответить из-за бани, не совсем этично. Или у Вас как у учёного другое мнение?
2. Такой же ... (и далее по тексту)

Надеюсь, Вы, Starikan, всё же догадались, что тот мой пост был ответ Вам. Как-то прокомментируете? Удовлетворил Вас мой ответ?

А в 2018 досягла однозначної цифри, яка , до речі, чітко відповідає офіційному рівню інфляції, в якому Ви і когорта зрадофилів м"яко кажучи сумніваєтесь, а тут БАЦ і ашипочка - сам же і викрив свою та своїх посіпак брехню

Вася, Вы убедительно продемонстрировали, что читать Вы научились, а понимать прочитанный текст ... увы. :(
Также очень интересно, как "однозначна цифра" могла не "відповідати офіційному рівню інфляції", если это она и есть? :)
О Вашей убогой терминологии промолчу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 22 січ, 2019 01:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 01:30

  Мизантрóп написав:
  Vadim V написав:А куда подевалась из этого коловорота О_О ?
забила))Зображення

Большое спасибо!
Очень хорошая цитата!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 02:07

Re: Валютный рынок в контексте

Любопытно, означают ли валютные послабления дальнейшую перспективу возвращения валютных банкоматов, где можно будет снимать валюту с иностранных карт?
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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